(Ek bilgiyle) İBB 160 otobüs alımı için ihale düzenledi

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) 160 otobüs alımı için ihale gerçekleştirdi.

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) 160 otobüs alımı için ihale gerçekleştirdi.

İBB'nin otobüs alım ihalesi, Beyoğlu'nda bulunan İETT Satınalma Daire Başkanlığı'nda düzenlendi. 250 yolcu kapasiteli 25 metre 60 adet çift körüklü otobüs ile 190 yolcu kapasiteli 21 metre uzunluğunda 100 adet tek körüklü otobüs alımı için iki ayrı ihaleye düzenlendi.

100 adet tek körüklü otobüs için İBB'nin 894 milyon 708 bin 250 lira yaklaşık maliyet çıkardığı ihaleye tek geçerli teklifi Otokar Otomatif ve Savunma Sanayi AŞ., 606 milyon 114 bin 800 lira ile verdi. İBB'nin 624 milyon 31 bin 20 lira maliyet çıkardığı 60 adet çift körüklü otobüs için ise tek teklifi Ulaşım İç ve Dış Ticaret AŞ., 558 milyon lirayla verdi. İhale sonuçlarının daha sonra açıklanacağı öğrenildi.

İETT Genel Müdür Yardımcısı İrfan Demet, "İETT Genel Müdürlüğü olarak, Kamu İhale Kanunu'na göre bugün açık ihalemizi yaptık. Bundan yaklaşık 33 gün önce ihalemiz yayınlandı. Yurt içinden ve yurt dışından bu alanda faaliyet gösteren tüm firmalar bu ihaleye katılabilirdi. Neticede saat 15.00'te ihalemiz gerçekleşti. İhale komisyon başkanımız tarafından yapıldı. 21 metre 100 adet tek körüklü araç için toplamda üç firma katıldı. Bunlar Man, Mercedes ve Otokar. Man ve Mercedes firması teşekkür mektubu verdi. Otokar firması da 606 milyon 114 bin 800 lira teklif verdi. Yaklaşık maliyetin altında bir teklif geldi. İhale komisyon başkanımız ve ihale yetkililerimiz değerlendirecek kararı katılan firmalara bildirecektir. Diğer bir ihalemiz çift körüklü yani 25 metre toplamda 250 yolcu kapasiteli 60 adet ihalemizi gerçekleştirdik. Yine yaklaşık maliyetin altında bir teklif geldi. İki firma katıldı bu ihaleye, firmalardan bir tanesi Man teşekkür mektubu verdi. Diğer firma Ulaşım İç ve Dış Ticaret AŞ. Toplamda 558 milyonluk teklif verdi. Yaklaşık maliyetin altında olduğu için yine kurulumuz değerlendirecek kendilerine kararı tebliğ edecektir. Eğer olumlu sonuçlanıp, karar tebliğ edildikten sonra sözleşme imzalamaya müteakip 6 ay sonra ilk aracımız gelerek İstanbul halkını metrobüs hattında taşımaya başlayacaktır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı