(Ek bilgiyle) Güngören'de iş arkadaşını takip edip evinin girişinde taciz iddiası - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

(Ek bilgiyle) Güngören'de iş arkadaşını takip edip evinin girişinde taciz iddiası

(Ek bilgiyle) Güngören'de iş arkadaşını takip edip evinin girişinde taciz iddiası
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GÜNGÖREN'de, iş arkadaşını takip edip, evinin girişinde tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli, genç kızın bağırmasıyla gelen mahalle sakinleri tarafından yakalanıp polise teslim edildi.

GÜNGÖREN'de, iş arkadaşını takip edip, evinin girişinde tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli, genç kızın bağırmasıyla gelen mahalle sakinleri tarafından yakalanıp polise teslim edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre İbrahim H.D., mesai bitiminde aynı iş yerinde çalıştığı genç kızı evine kadar takip etti. Genç kız, evinin girişinde taciz edildiği gerekçesiyle bağırmaya başladı. Sesleri duyarak gelen mahalle sakinleri İbrahim H.D.'yi yakaladı. Durumun bildirilmesi üzerine gelen polis ekipleri, İbrahim H.D.'yi mahalle sakinlerinden teslim alarak, polis merkezine götürdü. İbrahim H.D.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

"APARTMANA KADAR GİRMİŞ'Tacize uğradığı iddia edilen kızın komşusu, "Kapının önünde kızın annesi tacizciye saldırdı dövdüler. Ben de polisi çağırdım. Adam minibüse saklandı zaten poliste alıp götürdü. Linç girişimi oldu, adamı sakladılar. Bir aydır onu kovalıyorlarmış. Bir de apartmana ne cesaretle apartmana kadar girmiş. Annesi dövdü. Kız da ağlıyordu. Annesi 'bir aydır kızımı taciz ediyor' diye bağırıyordu." dedi.


(Ek bilgiyle) Güngören'de iş arkadaşını takip edip evinin girişinde taciz iddiası

Karısıyla ilişkisi olduğunu öne sürdüğü kişinin otomobiline patlayıcı yerleştiren şüpheli yakalandı

Karısıyla ilişkisi olduğunu öne sürdüğü kişinin otomobiline patlayıcı yerleştiren şüpheli yakalandı

 Güngören'de iş arkadaşını takip edip evinin girişinde taciz iddiası

Güngören'de iş arkadaşını takip edip evinin girişinde taciz iddiası

 Son dakika haber! Sancaktepe'de polisin dur ihtarına uymayan sürücü 5 araca çarptı

Son dakika haber! Sancaktepe'de polisin dur ihtarına uymayan sürücü 5 araca çarptı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title