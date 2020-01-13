(ek bilgiyle) Gaziosmanpaşa'da sokak ortasında kadını sopayla dövdü
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(ek bilgiyle) Gaziosmanpaşa'da sokak ortasında kadını sopayla dövdü

GAZİOSMANPAŞA'da bir kişi, kadını sokak ortasında sopayla dövdü.

13.01.2020 14:15 | Son Güncelleme: 13.01.2020 14:15
(ek bilgiyle) Gaziosmanpaşa'da sokak ortasında kadını sopayla dövdü

'da bir kişi, kadını sokak ortasında sopayla dövdü. Kadının şikayette bulunduğu kişinin uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülürken gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı.

Yeni Mahallesi'ndeki olay geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülenen kişi, elindeki sopayla kadına defalarca vurdu. Kadına bağıran saldırgana kimsenin müdahale etmemesi dikkat çekti. Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

UYUŞTURUCU BAĞIMLISI İDDİASI

Görüntülerdeki kişinin kadının şikayeti üzerine geçtiğimiz hafta gözaltına alındığı öğrenildi. Saldırıya uğrayan kadının, şüphelinin oğluyla arkadaşlık yaptığını ve uyuşturucu bağımlısı olduğunu söylediği kaydedildi. Gözaltına alınan şüphelinin savcılık tarafından serbest bırakıldığı öğrenildi.


Kaynak: DHA
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