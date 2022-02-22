(ek bilgiyle) Falyalı cinayeti:  Mustafa Söylemez'in havalimanındaki görüntüleri

Halil Falyalı cinayetiyle soruşturmasıyla ilgili tutuklanan Mustafa Söylemez olay günü sabahında KKTC'den İstanbul Havalimanı'na gelişine ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Halil Falyalı cinayeti soruşturmasıyla ilgili emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, "Söylemez Kardeşler" suç örgütü elebaşı Mustafa Söylemez'in olay günü sabahında Kıbrıs'tan uçakla İstanbul'a indiği ve Bakırköy'de bulunan kahvaltı salonunda Sedat Peker'in akrabası ve adamı olduğu belirtilen Metin Süs'le görüştüğü öğrenildi. Mustafa Söylemez'in ağabeyi Mehmet Faysal Söylemez'i aramak için Süs'ten telefonunu istediği ve ağabeyini arayarak bilgi verdiği belirtildi. Kıbrıs polisinin ulaştırdığı bilgi, belge ve yardımlarıyla

FALYALI'NIN HAVALİMANINDA GÖRÜNTÜLERİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel