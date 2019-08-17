/ek bilgiyle/ Eminönü alt geçitteki çarşı su altında kaldı
EMİNÖNÜ alt geçitte bulunan çarşıyı su bastı.
17.08.2019 17:45
EMİNÖNÜ alt geçitte bulunan çarşıyı su bastı. Çarşıya dolan metrelerce su nedeniyle iş yerleri su altında kaldı.
İstanbul'da kuvvetli yağış en çok Eminönü'nü etkiledi. Alt geçitler su altında kaldı, işyerlerini su bastı. Eminönü çarşısının da bulunduğu alt geçit sular altında kaldı. Burada su seviyesi bel hizasına kadar geldi. Çarşıda esnaf, eşyalarını büyük poşetlerle dışarıya çıkardı. Kapalıçarşı'da ve Eminönü'nde kısmi elektrik kesintisi yapıldı. Bazı iş yerlerine elektrik verilemedi. alt geçitte su tahliye çalışmaları başlatıldı.
- İstanbul
İstanbul'da kuvvetli yağış en çok Eminönü'nü etkiledi. Alt geçitler su altında kaldı, işyerlerini su bastı. Eminönü çarşısının da bulunduğu alt geçit sular altında kaldı. Burada su seviyesi bel hizasına kadar geldi. Çarşıda esnaf, eşyalarını büyük poşetlerle dışarıya çıkardı. Kapalıçarşı'da ve Eminönü'nde kısmi elektrik kesintisi yapıldı. Bazı iş yerlerine elektrik verilemedi. alt geçitte su tahliye çalışmaları başlatıldı.
- İstanbul
Kaynak: DHA