(Ek bilgiyle) Bayrampaşa'daki baltalı 'zam' baskını; oğlu tutuklandı baba adli kontrolle serbest bırakıldı

BAYRAMPAŞA'da, evinden çıkarmak istediği Suriye uyruklu kiracısının kapısını baltayla parçalayan Naim Akgün ve oğlu İhsan Akgün, savcılık tarafından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Baba Naim Akgün adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken oğlu İhsan Akgün tutuklandı.

Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi Burç Sokak'ta bulunan 3 katlı binada 2 yıldır kiracıları olduğu Suriye uyruklu aileyi, evinden çıkarmak isteyen 92 yaşındaki ev sahibi Naim Akgün, bin 200 lira olan kirayı 3 bin liraya çıkardı. Kiracılarının kendilerine ev bulamaması ve kira zammını da kabul etmemeleri üzerine ev sahibi, baltayla ailenin kapısına dayandı. Kiracı aile uyuduğu sırada dairenin dış kapısını baltayla kıran Naim Akgün, içeriye girerek etrafa zarar vermeye başladı. Yaşlı adam, evdeki diğer kapıları da baltayla parçaladı. Ev sahibi Naim Akgün ile oğlu İhsan Akgün (65) gözaltına alındı. Gözaltına alınan baba ve oğul polis merkezindeki işlemlerinin ardından "Konut Dokunulmazlığının İhlali" ve "Mala Zarar Verme" suçundan Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından şüpheli baba ve oğlu "Konut Dokunulmazlığının İhlali" ve "Mala Zarar Verme" suçlarından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden baba Naim Akgün adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken oğlu İhsan Akgün ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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