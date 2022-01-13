Son dakika... (Ek bilgiyle) 28 İLDE TEFECİLERE YÖNELİK 'KENE' OPERASYONU

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı koordinesinde vatandaşları önce borçlandırıp devamında baskı, cebir ve şiddet yoluyla haksız kazanç sağlayan fırsatçılara yönelik çalışma başlatıldı. Yaklaşık 6 aylık çalışma sonucu, şüphelilerin verilen borç çerçevesinde senetler düzenleyerek, bu senetler üzerinde 500 bin lirayı 5 milyon TL yaptıkları, acil nakte ihtiyacı olan vatandaşlara pos cihazında 3 bin lira çekip 2 bin 300 TL verdikleri belirlendi. Ayrıca, ödenemeyen senetler karşılığında vatandaşların ev, araç ve arsalarını haksız olarak elde ettikleri, yine borç verilen parayı ödeyemeyen kişileri darbettikleri tespit edildi.

Operasyonun İstanbul ayağında 15 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda, 9 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Operasyon kapsamında adreslere düzenlenen baskında yapılan aramalarda, 2 adet tüfek, çok sayıda fişek ve çok sayıda senet ele geçirildi. Gözaltına alınan 9 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, 6 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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