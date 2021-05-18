Ek bilgilerle yeniden//Thodex soruşturması; Finans uzmanı Siber Şube'de
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Ek bilgilerle yeniden//Thodex soruşturması; Finans uzmanı Siber Şube'de

Ek bilgilerle yeniden//Thodex soruşturması; Finans uzmanı Siber Şube'de
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

THODEX soruşturmasında hakkında gözaltı kararı bulunan ve şirketin finans departmanında çalışan Rana Azap'ın emniyete giderek teslim olduğu öğrenildi.

Halil YILMAZ-Mustafa ESEN-Ali Kerem BENGİ/ - THODEX soruşturmasında hakkında gözaltı kararı bulunan ve şirketin finans departmanında çalışan Rana Azap'ın emniyete giderek teslim olduğu öğrenildi. Mevcutlu bir şekilde adliyeye getirilen Azap, savcılık talimatıyla Gayrettepe Bilişim Suçları Şube Müdürlüğü'nde ifadesi alınmak üzere önce Maltepe Cumhuriyet Karakolu'na götürüldü. 

Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'nden gelen polis ekipleri, şüpheli Azap'ı karakoldan alarak Gayretepe'deki şubeye götürdü. 

Savcılığın şüpheli Azap'ın emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yarın Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilmesi talimatını verdiği öğrenildi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Thodex soruşturmasında yakalanarak adliyeye getirilen şirketin finans uzmanı, emniyete götürüldü
Thodex soruşturmasında yakalanarak adliyeye getirilen şirketin finans uzmanı, emniyete götürüldü
Thodex soruşturmasında firari olan şirketin finans uzmanı yakalandı
Thodex soruşturmasında firari olan şirketin finans uzmanı yakalandı
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