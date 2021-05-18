Ek bilgilerle yeniden//Thodex soruşturması; Finans uzmanı Siber Şube'de

THODEX soruşturmasında hakkında gözaltı kararı bulunan ve şirketin finans departmanında çalışan Rana Azap'ın emniyete giderek teslim olduğu öğrenildi.

Halil YILMAZ-Mustafa ESEN-Ali Kerem BENGİ/ - THODEX soruşturmasında hakkında gözaltı kararı bulunan ve şirketin finans departmanında çalışan Rana Azap'ın emniyete giderek teslim olduğu öğrenildi. Mevcutlu bir şekilde adliyeye getirilen Azap, savcılık talimatıyla Gayrettepe Bilişim Suçları Şube Müdürlüğü'nde ifadesi alınmak üzere önce Maltepe Cumhuriyet Karakolu'na götürüldü.

Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'nden gelen polis ekipleri, şüpheli Azap'ı karakoldan alarak Gayretepe'deki şubeye götürdü.

Savcılığın şüpheli Azap'ın emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yarın Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilmesi talimatını verdiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı