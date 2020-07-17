(ek bilgilerle yeniden) - SİLİVRİ'DE 50 METRELİK YÜKSEKLİKTEN DÜŞEN 2 GENÇ KIZ YARALANDI. SİLİVRİ'de gezmeye çıkan 16 ve 17 yaşındaki iki kuzen, yaklaşık 50 metre yükseklikteki tepelikten deniz kenarına düşerek yaralandı.

SİLİVRİ'de gezmeye çıkan 16 ve 17 yaşındaki iki kuzen, yaklaşık 50 metre yükseklikteki tepelikten deniz kenarına düşerek yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Bağlar Caddesi'nde yaşandı. 16 yaşındaki Nazer A. ve 17 yaşındaki Buse N. deniz kenarındaki kayalıklarda yaralı bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ve polis ekipleri tarafından düştükleri yerden alınan yaralılar, tekneyle kıyıya götürüldü. Daha sonra ambulansla alınan yaralılar Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İki genç kızın ifadelerinden ailelerinin baskılarından bıktıkları için yaklaşık 50 metrelik tepeden atlayarak intihar etmek istediklerini söyledikleri öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA