Ek Bilgilerle) Yedikule'de Çöken Binanın Enkazından 2 Kişi Daha Çıkarıldı

Ek Bilgilerle) Yedikule'de Çöken Binanın Enkazından 2 Kişi Daha Çıkarıldı

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR - Ersan SAN - İlkay DİKİCİ / İSTANBUL DHAYedikule'de çöken binanın enkazından 2 kişi daha çıkarıldı.

Ek Bilgilerle) Yedikule'de Çöken Binanın Enkazından 2 Kişi Daha Çıkarıldı

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR - Ersan SAN - İlkay DİKİCİ/ İSTANBUL DHA

Yedikule'de çöken binanın enkazından 2 kişi daha çıkarıldı. Sedyeye konulan 2 yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayın hemen ardından 3 kişi çıkarılmış, son çıkarılan 2 kişi ile birlikte enkaz altından çıkarılanların sayısı 5'e çıktı.

Görüntü Dökümü:

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-Enkazdan çıkarılan kişinin sedye ile taşınması

-Ambulansa konulması

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Kaynak: DHA
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