(Ek Bilgilerle)VALİLİKTEN KIZ KULESİ'NDE EMRE AYDIN KONSERİ İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL DHAİstanbul Valiliği, Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı Kız Kulesi'nde Emre Aydın özel konseriyle kutladı.

İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL DHA

İstanbul Valiliği, Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı Kız Kulesi'nde Emre Aydın özel konseriyle kutladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın konuşmasıyla saat 16.10'da başlayan konser sosyal medya platformlarından canlı yayınlandı.Vali Ali Yerlikaya, "Birinci Dünya Savaşı sonunda ordularımız dağıtıldı. İttifak ettiklerimiz yenildiği için biz de yenilmiş sayıldık. Yani masada kaybettik. Medeniyetimizin başşehri İstanbul işgal edildi. 3 milyon kilometreyi kanımızla sulamıştık. Yorgun ve yaralıydık, son sığınak, son vatan elden gidiyordu. Güneş zifiri karanlıktan sonra doğra ve güneş İstanbul'dan doğdu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları İstanbul'dan Samsun'a hareket etti. Bandırma vapurunda 48 yolcu vardı. Umuda yolculuk 16 Mayıs'ta başladı. Kız kulesi selam durdu yolcularına. ya İstiklal ya ölüm dedik, vatanın bölünmez bütünlüğüne yemin ettik. Kurtuluştan kuruluşa giden yollar böylece açıldı." dedi.Konuşmanın ardından Boğaz'daki konser başladı.

Konser sonrası açıklama yapan Emre Aydın "Bizim için çok özel bir konserdi. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve spor Bayramı'nda burada olmak, bu şekilde 19 Mayıs'ın kutlanabilmesi çok önemli ve kıymetli bir şey. Çok seviniyoruz burada olmaktan." dedi

Kaynak: DHA