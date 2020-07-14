(Ek Bilgilerle)TEM Kenarında dehşet: Ceset parçaları bulundu TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkiinde parçalanarak poşetlere konulmuş bir kişiye ait ceset bulundu.

TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkiinde parçalanarak poşetlere konulmuş bir kişiye ait ceset bulundu. İstanbul Valiliği, "Yapılan incelemede 8 ayrı naylon poşet içerisinde parçalanmış bir erkek cesedi bulunmuştur." açıklamasında bulundu.

TEM Otoyolu Ankara İstikameti Karaağaç mevkii temizlik işçilerinin çalışma yaptığı sırada çalılıkların arasında bir poşette ceset parçası bulundu. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalarda başka poşetler içinde aynı kişiye ait olduğu düşünülen ceset parçaları bulundu. Yapılan incelemenin ardından bir erkeğe ait ceset parçaları Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili polisin incelemesi sürüyor.

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bugün öğlen saatlerinde Büyükçekmece İlçemizin Kuzey Yol Beylik Çayırı Viyadüğü civarındaki çamlık alanda poşet içerisinde ceset bulunduğu ihbarı alınmıştır. Sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede 8 ayrı naylon poşet içerisinde parçalanmış bir erkek cesedi bulunmuştur.

Olaya ilişkin geniş çaplı tahkikat başlatılmış olup, gelişmelerden bilgi verilecektir." ifadelerine yer verildi.

- İstanbul

Kaynak: DHA