Ek Bilgilerle) Sarıyer Sahile "Korkuluk Yapılsın" Eylemi

Haber-Kamera: Ümit TÜRK/ İstanbul DHA

Sarıyer sahil hattında korkuluk olmaması nedeniyle 5 yılda 19 kişi hayatını kaybettiğini savunan Sarıyer Kent Dayanışması üyesi bir grup sahilde eylem yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) konuyla ilgili yapılan açıklamada ise, "Sarıyer İstinye sahilinde korkulukların ilk bölümü önümüzdeki hafta uygulanmış olacaktır" denildi.

SAHİLDE BİR ARAYA GELDİLER

5 yıldır sahil şeridine korkuluk yapılması için mücadele verdiklerini söyleyen Sarıyer Kent Dayanışması üyesi yaklaşık 30 kişi Sarıyer sahilde bir araya geldi. Eylem yapanlar geçtiğimiz günlerde son olarak Emirgan ve Kireçburnu sahillerinde iki kişinin daha denize düşerek yaralandığını söyledi.

"ARTIK SAHİLLERDEN DENİZE DÜŞÜP ÖLMEK İSTEMİYORUZ"

Grup adına konuşan Sarıyer Kent Dayanışması üyesi Eren Özmen, "Bugün bu sahillerden denize düşen arkadaşlarımız için buradayız. İki gün önce Emirgan ve Kireçburnu sahilinde iki kişi denize düştü ve hastanede yaralı olarak yatıyorlar. 5 yıldır bu sahile bariyer, korkuluk yapılsın diye başvurularımız oldu. Bu 5 yıl içerisinde 19 kişi yaşamını yitirdi. Artık sahillerden denize düşüp ölmek istemiyoruz" dedi.

"CANLAR GİDERKEN BİR DAKİKA BİLE BEKLEMEYE TAHAMMÜLÜMÜZ YOK"

Sarıyer Kent Dayanışması üyelerinden Eray Özgüner de, İBB'nin Şubat ayında korkulukları yapacaklarını söylediğini dile getirerek, "Fakat 5 senedir bekliyoruz. Dilekçeler veriyoruz, telefonlarla arıyoruz. Bürokrasi çok yavaş işliyor. Bizi görmezden geliyorlar. Burada oturan halkın sesine kulak vermiyorlar. 19 can gitti. Canlar giderken bir dakika bile beklemeye tahammülümüz yok. Tabi ki sahilin bariyerlerle kapatılmasını istemiyoruz. Sadece tehlike arz eden yerlere bariyer yapılmasını istiyoruz" ifadesini kullandı. Korkulukların olmaması özellikle yaşlı, hasta ve çocuklar açısından tehlike arz ettiğini ifade eden Özgüner, denize düşülmesi durumunda tutunup çıkılacak bir yerin olmadığına dikkat çekti.

İBB'DEN AÇIKLAMA: SAHİLE KORKULUKLAR KONULUYOR

Bu arada, akşam saatlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) konuyla ilgili açıklama yapıldı. "Sarıyer İstinye sahilinde korkulukların ilk bölümü önümüzdeki hafta uygulanmış olacaktır" ifadelerine yer verilen açıklama şöyle:

"Daha önce bölge için vatandaşların talebi doğrultusunda gerekli çalışmalar yapılmış, konuyla ilgili bölgede yaşayan vatandaşlarımız ve muhtarlarımız özellikle bilgilendirilmiştir.Belediye Başkanımız Sayın Mevlüt Uysal'ın bizzat takip ettiği proje uygulanma aşamasına gelmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Alt Yapı Hizmetleri Müdürlüğü çalışmalarını tamamlamış, korkulukların şekli belirlenmiştir. 2.100 metre olarak planlanan korkulukların ilk 100 metresi önümüzdeki hafta içinde yerleştirilmeye başlanacak ve üç gün içinde ilk bölüm bitmiş olacaktır. Diğer etapların ise üç ay içerisinde tamamlanması planlanmaktadır."

Görüntü Dökümü:

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-Sahilde toplanan eylemciler

-Eylemcilerin pankart ve döviz taşıması

-Eren Özmen röp.

-Eray Özgüner röp.

-Genel ve detay görüntüler

14.01.2018 - 13.34 - Haber Kodu : 180114072