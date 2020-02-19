(Ek Bilgilerle)OSMAN KAVALA'YA TUTUKLAMA TALEBİ

19.02.2020 22:58 | Son Güncelleme: 19.02.2020 22:58

Haber: Ruken KADIOĞLU-Halil YILMAZ/ İSTANBUL, DHA

Gezi Davası'nda tahliyesi ve beraatına karar verilmesinin ardından gözaltına alınan Osman Kavala, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı. Kavala, savcılık tarafından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Gezi Davası'nda tahliyesine ve beraatına karar verilen Osman Kavala hakkında İstanbul Başsavcılığı'nca "Anayasal düzeni bozmaya teşebbüs" suçundan gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınarak emniyette işlemleri yapılan Kavala, akşam saatlerinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. İfadesinin ardından Osman Kavala savcılık tarafından tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi."DARBE GİRİŞİMİNDEN ÖNCE BARKEY İLE GÖRÜŞTÜ"Savcılığın tutuklama talebiyle sevk yazısında şu ifadelere yer verildi: "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti devletinin anayasal düzenini değiştirmeyi amaçlayan darbe girişiminde bulunduğu hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızaca 'Türkiye Cumhuriyeti devletinin anayasal düzenini değiştirmeye teşebbüs' suçundan soruşturma yürütülüp yakalama kararı ile aranmakta olan şüpheli Hanrey Barkey'in, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Amerika'daki onursal başkanlığının Fetullahçı Terör Örgütü lideri Fetullah Gülen'in yaptığı Rumi Forum Vakfı'nın organizasyon komitesinde görev yaptığı, örgüt liderinin çalışmalarını tanıtmak için lobi faaliyeti yürüttüğü, 15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişiminin sabahında yurt dışından İstanbul'a geldiği ve doğrudan Büyükada Splendit Otele yerleştiği, 18 Temmuz 2016 tarihinde ülkemizden ayrıldığı, şüpheli Mehmet Osman Kavala'nın Hanrey Barkey ile 18 Temmuz 2016 tarihinde Karaköy semtinde bir restoranda buluştukları, bunun yanında yapılan iletişim analizlerinden de anlaşılacağı üzere; darbe girişimi öncesi ve sonrasında yoğun irtibatlarının bulunduğu, yine iletişim analizine göre şüpheli Kavala'nın diğer şüpheli Hanrey Barkey ile darbe girişimi öncesi 27 Haziran 2016 tarihinde önce Şişli İlçesinde şüpheli Mehmet Osman Kavala'ya ait Menka Anonim Şirketi adlı iş yerinde, devamında da 30 Haziran 2016 tarihinde Diyarbakır'da bir araya gelerek PKK Terör Örgütü irtibatlı kişilerle buluştuklarının tespit edildiği,

15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen darbe teşebbüsü sürecinde şüpheli Hanrey Barkey ile şüpheli Kavala'nın suç tarihlerindeki irtibatları, şüpheli Hanrey Barkey'in FETÖ/PDY ile olan irtibatları dikkate alındığında, şüpheli Mehmet Osman Kavala'nın 15/07/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsünün karar sürecine katıldığına dair bulgulara ulaşıldığı, 26 Temmuz 2016 tarihinde başlatılan bu soruşturma kapsamında başka suçtan tahliyesine müteakip kaçma şüphesi göz önünde bulundurularak 18 Şubat 2020 tarihinde gözaltı kararı verildiği, hakkında 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini cebir, şiddet kullanarak çalışamaz hale getirmek' suçu yönünden kovuşturma bulunan Mehmet Osman Kavala'ya, 'Türkiye Cumhuriyeti devletinin anayasal düzenini cebir, şiddet kullanarak değiştirmeye teşebbüs(darbe teşebbüsü)' suçunun niteliği, mevcut delil durumu, şüphelinin kaçma ihtimalinin bulunması, adli kontrol tedbirlerinin yetersiz olduğu dikkate alınarak, şüpheli Mehmet Osman Kavala'nın üzerine atılı 'Türkiye Cumhuriyeti devletinin anayasal düzenini cebir, şiddet kullanarak değiştirmeye teşebbüs' suçu yönünden sorgusu yapılarak tutuklanmasına"

Kaynak: DHA