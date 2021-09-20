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(Ek Bilgilerle)KÜÇÜKÇEKMECE'DE OTOMOBİLDE KAFASINA POŞET GEÇİRİLMİŞ CESET BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
(Ek Bilgilerle)KÜÇÜKÇEKMECE'DE OTOMOBİLDE KAFASINA POŞET GEÇİRİLMİŞ CESET BULUNDU

KÜÇÜKÇEKMECE'de park halindeki bir otomobil içerisinde kafasına poşet geçirilmiş halde erkek cesedi bulundu.

KÜÇÜKÇEKMECE'de park halindeki bir otomobil içerisinde kafasına poşet geçirilmiş halde erkek cesedi bulundu. Aracın arka koltuğunda ise açık halde iki Piknik tüpü olduğu iddia edildi. Cesedin Gürkan Y.'ye ait olduğu anlaşılırken, intihar mektubu da bulundu.

Olay, bugün saat 17.00 sıralarında Halkalı Merkez Mahallesi 1235 Sokak üzerinde meydana geldi. 34 EGY 57 plakalı otomobilin ön koltuğunda kafasına poşet geçirilmiş halde bir kişiyi görenler durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobildeki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Aracın arka koltuğunda ise açık halde iki piknik tüpü bulunduğu öğrenildi. Yapılan incelemenin ardından ceset Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Yapılan araştırmada cesedin Gürkan Y.'ya ait olduğu belirlendi. İntihar mektubu da bulunurken, Gürkan Y.'nin daha önce intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi.

"ARKA KOLTUKTA İKİ TÜP AÇILMIŞ"Olayı gören mahalle sakinlerinden biri "Geldik, baktık ceset ön koltukta başına bir poşet geçirmiş. Arka koltukta iki tane tüp açmış, piknik tüpü. Kendi kendine intihar etmiş. 3-4 saattir burada. Saat 2'den beri buradaymış" dedi.

- İstanbul

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: (Ek Bilgilerle)KÜÇÜKÇEKMECE'DE OTOMOBİLDE KAFASINA POŞET GEÇİRİLMİŞ CESET BULUNDU - Haberler
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