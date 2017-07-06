Ek Bilgilerle) - Karikatürist Galip Tekin Arnavutköy'deki Evinde Ölü Bulundu

ÜNLÜ karikatürist Galip Tekin, Arnavutköy'deki evinde ölü bulundu. Tekin'in cesedinde yapılan ilk incelemede şüpheli bir duruma rastlanmadı. Sağlık ekipleri, Tekin'in kalp krizi geçirmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.



Karikatürist Galip Tekin, Arnavutköy'de yalnız yaşadığı dairesinde ölü bulundu. Öğle saatlerinde Tekin'in dairesinden gürültülerin gelmesi üzerine komşular durumu abla Nedret Tekin'e bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen abla, anahtarı ile kapıyı açınca yerde Galip Tekin cansız bedeni ile karşılaştı. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk incelemede Tekin'in vücudunda şüpheli bir bulguya rastlamadı. Ağır şeker hastası olan Galip Tekin'in kalp krizi geçirmiş olabileceği üzerinde duruluyor.



Galip Tekin'in cansız bedeni İstanbul Cumhuriyet Savcısı'nın ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.



- İstanbul