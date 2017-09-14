Ek Bilgilerle) - İstanbul'da Dev Narkotik Operasyonu

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Narkotim ekipleri, okulların açılması öncesinde Şişli Kuştepe'de operasyon yaptı. 500 polisin katıldığı operasyonda Kuştepe başta olmak üzere birçok adrese girildi. Şüpheli kişiler gözaltına alınırken, bir miktar narkotik madde ele geçirildi.



Narkotim ekiplerine Özel Harekat, Önleyici Hizmetler, Çevik Kuvvet, Trafik Şube, Motorize Narkotik ekipleri ile havadan da polis helikopteri destek verdi.



Narkotim ekipleri, okul önlerinde uyuşturucu satışını engellemeye yönelik harekete geçti. Uyuşturucu satışını engellemek isteyen ekipler, okul çevrelerinde ve okullara yakın yerlerde operasyon yaptı.



Ekipler, şüpheli kişilerin üzerlerini arayarak Genel Bilgi Taraması (GBT) ve üst araması yaptı. Polisler şüpheli gördükleri araçları da durdurup didik aradı. Cadde, ara sokaklarda ve işyerlerinde polis ekipleri uyuşturucu madde aradı. İki kişinin üzerinde uyuşturucu madde çıkması üzerine yere yatırılarak kelepçelenerek gözaltına alındı.



NARKOTİK KÖPEĞİ İRA BULDU



Narkotik köpeği İRA bir işyerinde uyuşturucu tespit etti. Polis ekipleri uyuşturucu maddeyi alarak sergiledi.



EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE CANLI BAĞLANTI YAPILDI



Kuştepe'de yapılan operasyon Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından canlı izlendi. Operasyon hakkında bilgi verildi.



OPERASYONU ÇEKİRDEK ÇİTLEYEREK İZLEDİLER



Yapılan uyuşturucu operasyonunu bazı mahalle sakinleri çekirdek çitleyerek seyretti.



- İstanbul