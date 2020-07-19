(Ek Bilgilerle)Cumhurbaşkanı Erdoğan Taksim Camii'nde inceleme yaptı
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Ayasofya Camii'ndeki ziyaretinin ardından Taksim Camii'ne geçti.
19.07.2020 16:36 | Son Güncelleme: 19.07.2020 18:00
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Ayasofya Camii'ndeki ziyaretinin ardından Taksim Camii'ne geçti. Buradaki inşaat çalışmalarında incelemelerde bulunan Erdoğan, yetkililerden bilgi aldı. Erdoğan, yarım saatlik incelemelerinin ardından Atatürk Kültür Merkezi inşaatını ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ziyaretleri sırasında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da eşlik etti. Erdoğan, daha sonra Kısıklı'daki konutuna geçti.
- İstanbul
- İstanbul
Kaynak: DHA