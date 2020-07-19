(Ek Bilgilerle)CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TAKSİM CAMİİ'NDE İNCELEME YAPTI Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-Güven USTA-Ersan SAN/İSTANBUL DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ayasofya Camii'ndeki ziyaretinin ardından Taksim Camii'ne geçti.

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-Güven USTA-Ersan SAN/İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ayasofya Camii'ndeki ziyaretinin ardından Taksim Camii'ne geçti. Buradaki inşaat çalışmalarında incelemelerde bulunan Erdoğan, yetkililerden bilgi aldı. Erdoğan, yarım saatlik incelemelerinin ardından Atatürk Kültür Merkezi inşaatını ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ziyaretleri sırasında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da eşlik etti. Erdoğan, daha sonra Kısıklı'daki konutuna geçti.

Kaynak: DHA