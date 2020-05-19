(Ek Bilgilerle)ÇAPA'DA SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN 19 MAYIS KUTLAMASI
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(Ek Bilgilerle)ÇAPA'DA SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN 19 MAYIS KUTLAMASI

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ-Ersan San-Cemal YURTTAŞ/İSTANBUL, DHA19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101'inci yıl dönümü nedeniyle bugün saat 19.19'da Türkiye genelinden İstiklal Marşı okundu.

(Ek Bilgilerle)ÇAPA'DA SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN 19 MAYIS KUTLAMASI
19.05.2020 20:20 | Son Güncelleme: 19.05.2020 20:20

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ-Ersan San-Cemal YURTTAŞ/İSTANBUL, DHA

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101'inci yıl dönümü nedeniyle bugün saat 19.19'da Türkiye genelinden İstiklal Marşı okundu. Çapa'daki İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi çalışanları hastane bahçesinde sosyal mesafeye uyarak İstiklal Marşı okudu ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle bu yıl 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı evlerde kutlandı. Saat 19.19'da Türkiye genelinde balkon ve pencerelerden vatandaşlar İstiklal Marşı okudu. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi çalışanları saat 19.19'da hastane bahçesinde sosyal mesafeye uyarak İstiklal Marşı okudu. Hastane bahçesinde düzenlenen sosyal mesafeli törende koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu, Prof. Dr. Seyit Mehmet Kayacan, Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu ve Prof. Dr. Murat Dilmener de unutulmadı. 1 dakikalık saygı duruşu ve saat 19.19'da İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gökyüzüne 101 balon bırakıldı. Hastane bahçesinde gerçekleşen etkinliğe koronavirüs servisinde yatan hastalar pencereden eşlik etti. O anlar havadan da görüntülendi.İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Murat Köse, "Çapa Kovid'le mücadelenin merkezindeydi. Bir binayı Kovid'le mücadeleye ayırdık. Hastalarımızı hep orada izledik. 23 Nisan hastalar ve çalışanlar için çok büyük bir moral olmuştu. 19 Mayıs'ı da bunu için değerlendirmek istedik. Son dönemdeki hastalarımız ve sağlık çalışanları bir arada olalım istedik" diye konuştu. Etkinliğe katılan yoğun bakım ünitesinde çalışan Meltem Merve Güler ise, yoğun bakımdaki hastalara moral olması için buradaki coşkulu anları telefonundan izleteceğini belirterek, "Bayramları yeniden hissetmek çok güzel. Bir hastalıkla başlamış olsa bile tek yürek olduk. Herkes sabretmeli, biz sabrediyoruz. Her şey güzelleşecek. Doktoru, öğretmeni, hastası, sağlıklısı da vazgeçmeden devam etmeli. Biz savaşıyoruz, herkes savaşmalı ve kendi payına düşeni yapmalı" dedi.

Hemşire Münise Erdem ise, "Çok mutluyuz, çok duyguluyuz. Gün boyunca duygulandım. Atamızın umut ettiği gençlik onu yalnız bırakmadı. Bandırma vapurundan itibaren 101 yıldır onunla. 10 yıldır buradayım. 10 yıldır ilk kez katılıyorum. Çok güzel hissettirdi" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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