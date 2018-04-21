Ek Bilgilerle)- Börekçide 2 Kişiyi Rehin Aldı
Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHAEsenyurt'ta bir kişi alacak-verecek nedeniyle 2 kişiyi rehin aldı.
Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA
Esenyurt'ta bir kişi alacak-verecek nedeniyle 2 kişiyi rehin aldı. Bir süre sonra rehineleri bırakan kişi üzerine benzin dökerek kendini yakma tehditinde bulundu. Polis yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından bu kişiyi ikna etti.
Görüntü Dökümü:
-Börekçiden görüntü
-Polis ekipleri
-İtfaiye ve ekipleri
-Şüphelinin ikna edilerek götürülmesi (formalı)
-Detaylar
21.04.2018 - 17.49Haber Kodu : 180421144