Ek Bilgilerle)-  Börekçide 2 Kişiyi Rehin Aldı

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA

Esenyurt'ta bir kişi alacak-verecek nedeniyle 2 kişiyi rehin aldı. Bir süre sonra rehineleri bırakan kişi üzerine benzin dökerek kendini yakma tehditinde bulundu. Polis yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından bu kişiyi ikna etti.

Görüntü Dökümü:

-Börekçiden görüntü

-Polis ekipleri

-İtfaiye ve ekipleri

-Şüphelinin ikna edilerek götürülmesi (formalı)

-Detaylar

21.04.2018 - 17.49Haber Kodu : 180421144