(Ek bilgilerle) Bölge İdare Mahkemesi'nin ikinci katından düşerek öldü
BAĞCILAR'da İstanbul Bölge İdare Mahkemesi binasının ikinci katından düşen kişi hayatını kaybetti.
BAĞCILAR'da İstanbul Bölge İdare Mahkemesi binasının ikinci katından düşen kişi hayatını kaybetti. Polis, intihar ihtimali üzerinde duruyor.
İstanbul Bölge İdare Mahkemesinde memur olarak çalışan İlhan Yılmaz (48), saat 14.30 sıralarında adliyenin ikinci katından düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu. Yılmaz'ın cansız bedeni incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis Yılmaz'ın intihar ettiği ihtimali üzerinde duruyor.
- İstanbul
Kaynak: DHA
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