(Ek Bilgilerle)- BAŞAKŞEHİR'DE SİTE YÖNETİMİ KAVGASI: 7 YARALI
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

(Ek Bilgilerle)- BAŞAKŞEHİR'DE SİTE YÖNETİMİ KAVGASI: 7 YARALI

Başakşehir Kayaşehir'de bir sitenin eski yönetimiyle site sakinleri arasında yaşanan olayda, iddiaya göre, eski site yönetiminde yer alan bir kişinin emekli polis olan babası rastgele ateş açtı.

(Ek Bilgilerle)- BAŞAKŞEHİR'DE SİTE YÖNETİMİ KAVGASI: 7 YARALI
07.06.2020 03:47 | Son Güncelleme: 07.06.2020 03:47
Başakşehir Kayaşehir'de bir sitenin eski yönetimiyle site sakinleri arasında yaşanan olayda, iddiaya göre, eski site yönetiminde yer alan bir kişinin emekli polis olan babası rastgele ateş açtı. Olayda 7 kişi yaralandı. Polis, eski site yöneticisi G.S. ile 7 kişiyi yaralayan emekli polis olan babası Z.S.'nin de aralarında bulunduğu 5 kişiyi gözaltına aldı. 

Olay, Kayaşehir 12'inci Bölge Botanik Sokak'ta bulunan bir sitede 23.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, eski site yönetiminden memnun olmayan site sakinleri yeni bir site yönetimi seçti. Ancak, eski yönetim, yeni yönetimi göreve başlatmadı. Bunun üzerine site sakinleri, eski yönetimi protesto etmek için toplandı. Bu esnada eski site yönetiminde yer alan G.S. adlı bir kişinin babası olan ve emekli polis olduğu öğrenilen Z.S, tabancasını çekerek rastgele ateş etti. Tabancadan çıkan kurşunlar, toplanan site sakinlerine isabet etti. Olayda 7 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI 

Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri, olay yerini güvenlik şeridi içine aldı. Olay yeri inceleme ekipleri, bölgede delil araştırması yaptı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, içinde eski site yöneticisi G.S ve onun polis emeklisi olan babası Z.S.'nın da olduğu 5 kişiyi gözaltına aldı. Başakşehir Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 5 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. 

"RASTGELE ATEŞ ETTİ"Olayla ilgili konuşan bir site sakini, "Mevcut olan yönetimin bir şekilde bizimle uzlaşmasını bekledik. Bu esnada burada olay çıkacağını ön görerek güvenlik kurumunu aradık. Polislerden önce eski yönetiminden birinin babası geldi. Site yönetimiyle alakası olmayan biri geldi. Emekli polis olduğunu belirtip rastgele ateş etmeye başladı. 7 kişi yaralandı" dedi.

Olayla ilgili çalışma sürüyor 

- Yeşil

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Elazığ'da, ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği margarin yağlar, bir okulun çatı katından çıktı Haber
Elazığ'da, ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği margarin yağlar, bir okulun çatı katından çıktı
Kadıköy Moda sahilinde korona tedbirlerini hiçe sayan onlarca kişinin müzik eşliğinde oynaması tepki çekti Haber
Kadıköy Moda sahilinde korona tedbirlerini hiçe sayan onlarca kişinin müzik eşliğinde oynaması tepki çekti
16 yaşındaki erkek öğrencisini istismar eden öğretmene kocası kameralı tuzak kurdu Haber
16 yaşındaki erkek öğrencisini istismar eden öğretmene kocası kameralı tuzak kurdu
Ünlü anketçiden dengeleri altüst edecek yorum: AK Parti'nin oyları yüzde 45'den 30'lara düştü Haber
Ünlü anketçiden dengeleri altüst edecek yorum: AK Parti'nin oyları yüzde 45'den 30'lara düştü
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu Haber
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu
Şırnak'ta çocukların kavgasına aileleri de karıştı: 2 ölü, 11 yaralı Haber
Şırnak'ta çocukların kavgasına aileleri de karıştı: 2 ölü, 11 yaralı
Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'de bile böylesi yok
Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'de bile böylesi yok
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü
Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi
Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi
ABD'de ırkçılık karşıtı protestolara katılanlar koronavirüse yakalandı
ABD'de ırkçılık karşıtı protestolara katılanlar koronavirüse yakalandı
Aleyna Çakır intihar mı etti yoksa cinayet kurbanı mı? Otopsi raporu yayınlandı
Aleyna Çakır intihar mı etti yoksa cinayet kurbanı mı? Otopsi raporu yayınlandı
2. Abdülhamit'in rüya projesi olan Filyos Limanı, ülkeye milyarlarca dolar gelir sağlayacak
2. Abdülhamit'in rüya projesi olan Filyos Limanı, ülkeye milyarlarca dolar gelir sağlayacak
İçişleri Bakanı Soylu'dan siyasette darbe tartışmalarına yanıt: Asıl darbe terördür
İçişleri Bakanı Soylu'dan siyasette darbe tartışmalarına yanıt: Asıl darbe terördür
Arabadaki izler katilleri ele verdi! Henüz ortada cansız beden yokken cinayet çözüldü
Arabadaki izler katilleri ele verdi! Henüz ortada cansız beden yokken cinayet çözüldü
Acun Ilıcalı'nın 1 milyon 713 bin TL'lik saati görenleri şaşkına çevirdi
Acun Ilıcalı'nın 1 milyon 713 bin TL'lik saati görenleri şaşkına çevirdi
Süpheli ölümü sonrası sevgilisinden dayak yediği görüntüleri ortaya çıkan Aleyna Çakır'ın annesinin feryadı yürek dağladı
Süpheli ölümü sonrası sevgilisinden dayak yediği görüntüleri ortaya çıkan Aleyna Çakır'ın annesinin feryadı...
7 ilimizde baş gösteren ve 2 kişiyi öldüren KKKA hastalığının arkasından da Kovid-19 çıktı
7 ilimizde baş gösteren ve 2 kişiyi öldüren KKKA hastalığının arkasından da Kovid-19 çıktı
Çekirge istilalarının temel sebebi iklim değişikliği ve aşırı yağışlar
Çekirge istilalarının temel sebebi iklim değişikliği ve aşırı yağışlar
Mehmet Ali Erbil'den duygulandıran sözler: Keşke hiç servetim olmasaydı da sağlığım olsaydı
Mehmet Ali Erbil'den duygulandıran sözler: Keşke hiç servetim olmasaydı da sağlığım olsaydı
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı
Sibel Can'ın yıllar önce sünnet düğününde dansözlük yaptığı görüntüler ortaya çıktı
Sibel Can'ın yıllar önce sünnet düğününde dansözlük yaptığı görüntüler ortaya çıktı
Yayayı ezerek öldüren otobüsün şoförü: Ezdiğimi durağa varınca öğrendim
Yayayı ezerek öldüren otobüsün şoförü: Ezdiğimi durağa varınca öğrendim
Güvenlik görevlisi, markette olay çıkaran müşteriyi tek yumrukla yere serdi
Güvenlik görevlisi, markette olay çıkaran müşteriyi tek yumrukla yere serdi
Bakan Koca, Galata Köprüsü'nde balık tutan vatandaşlara isyan etti: Rast gelmesin
Bakan Koca, Galata Köprüsü'nde balık tutan vatandaşlara isyan etti: Rast gelmesin
Malatya depremi sonrası Prof. Dr. Şükrü Ersoy, dikkat çeken uyarı: 7,4'e kadar deprem olabilir
Malatya depremi sonrası Prof. Dr. Şükrü Ersoy, dikkat çeken uyarı: 7,4'e kadar deprem olabilir
Son Dakika: Türkiye'de 6 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 878 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 6 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 878 yeni vaka tespit...
14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol'un canlı yayınında gözaltına alındı
14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol'un canlı yayınında gözaltına alındı
Doğa yürüyüşüne çıkan 3 genç kız ormanda kayboldu
Doğa yürüyüşüne çıkan 3 genç kız ormanda kayboldu
Libya'nın BM Daimi Temsilcisi Sunni, zafer ilan etti: Hafter'in macerası resmen sona erdi
Libya'nın BM Daimi Temsilcisi Sunni, zafer ilan etti: Hafter'in macerası resmen sona erdi
66 yaşındaki adam, kısıtlamaya rağmen dışarı çıkınca en pahalı karsambaç tatlısını yemiş oldu
66 yaşındaki adam, kısıtlamaya rağmen dışarı çıkınca en pahalı karsambaç tatlısını yemiş oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Leyla Güven Donald Trump Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Haldun Dormen Burak Özçivit Seren Serengil
Spor Ali Koç Mete Gazoz Lionel Messi Rıza Çalımbay Hikmet Karaman
Daha Fazla Anne Sirte Libya Haziran
Şu an buradasınız: (Ek Bilgilerle)- BAŞAKŞEHİR'DE SİTE YÖNETİMİ KAVGASI: 7 YARALI - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.6.2020 03:50:53. #1.14#
title