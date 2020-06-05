(Ek Bilgilerle)Bahçelievler'de trafikteki amca yeğen kavgası kanlı bitti
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(Ek Bilgilerle)Bahçelievler'de trafikteki amca yeğen kavgası kanlı bitti

BAHÇELİEVLER'de trafikte otomobil içinde tartışmaya başlayan amca yeğen kavgası kanlı bitti.

(Ek Bilgilerle)Bahçelievler'de trafikteki amca yeğen kavgası kanlı bitti
05.06.2020 22:00 | Son Güncelleme: 05.06.2020 22:00
BAHÇELİEVLER'de trafikte otomobil içinde tartışmaya başlayan amca yeğen kavgası kanlı bitti. Yanındaki silahı çıkaran kişi amcasını yol ortasında ayağından vurup kaçtı. Polis, daha sonra şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Bahçelievler D100 karayolu Çobançeşme Kavşağı Küçükçekmece istikametinde meydana geldi. Amca Hasan D. ile yeğeni Mehmet E. otomobil içinde yan yolda seyrederken henüz belirlenemeyen bir sebeple kavga etmeye başladı. Amca yeğen daha sonra otomobili durdurup yol ortasında yumruk yumruğa kavga etmeye devam etti. Kavga edenlerden yeğen Mehmet E. yanında taşıdığı silahı çıkarıp amcasına 3 el ateş etti. Amcasını bacağından yaralayan Mehmet E. daha sonra otomobile binerek olay yerinden kaçtı.Olayın yaşandığını gören trafikteki başka bir otomobilin sürücüsü durup yaralı Hasan D.'ye yardım etti. Olay yerine gelen ambulansa alınan yaralı Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Polis, daha sonra şüpheli Mehmet E.'Yİ yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliyle birlikte tabanca da ele geçirildi.


- İstanbul

Kaynak: DHA

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