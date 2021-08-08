(Ek Bilgilerle)Bağcılar taciz iddiası mahalleliyi ayağa kaldırdı

BAĞCILAR'da 9 yaşındaki kızın yabancı uyruklu kişinin tacizine uğradığı iddiası mahalleliyi ayağa kaldırdı.

BAĞCILAR'da 9 yaşındaki kızın yabancı uyruklu kişinin tacizine uğradığı iddiası mahalleliyi ayağa kaldırdı. Yabancı uyrukluların kaldığı evdeki 3 kişi kaçarken, 1 kişi gözaltına alındı. Bağcılar Kaymakamlığı, şüphelinin yakalandığını ve soruşturmanın sürdürüldüğünü açıkladı.

Olay, Bağcılar Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokaktaki apartmanın bodrum katında yaşayan 4 yabancı uyrukludan birisi bakkaldan eve dönen 9 yaşındaki E. B. isimli kızı taciz etti. Kız çocuğunun arkasından apartmana girerek takip etmeye devam edince E. B. yengesinin yanına giderek taciz edildiğini söyledi. Yenge Gülnaz B., yabancı uyrukluların kaldığı bodrum katına giderek tacizi kimin yaptığı sordu. Gülnaz B.'nin bağırmaları üzerine mahalleli sokağa döküldü.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ ZIRHLI ARACA BİNDİRİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Bu sırada evde bulunan 4 yabancı uyrukludan 3'ü binanın arkasından kaçtı. Polis ekipleri, evde bulunan bir kişiyi zırhlı araca aldı. Mahalle sakinlerinin gözaltındaki şüpheliyi linç etme girişimine polis ekipleri engel oldu. Zırhlı polis aracına bindirilen yabancı uyruklu kişi polis merkezine götürüldü.Taciz edildiği iddia edilen küçük çocuğun yengesi Gülnaz B. yaşananları anlatarak, "Çocuk bakkaldan geldi yukarıya. 'Yenge sana bir şey söyleyeceğim' dedi. 'Ne oldu' dedim, 'beni elle taciz etti, binanın içine girdi arkamdan geldi' dedi. Aşağı indim cama vurdum. Çocuk beyaz giydiğini tarif etmişti. İçeride 4 kişilerdi. Türkçe bilene söyledim, 'beyaz kıyafetli kim' dedim. Çıkarmadılar dışarı, o anda üstünü değiştirmeye çalıştılar. Sesime mahalleli toplandı." dedi. "BİZİM ÇOCUĞUMUZ AKILLIYDI"9 yaşındaki E. B.'nin kuzeni olan Elif Ş. de, "Kim bilir binlerce çocuğa taciz edildi ama o çocuklar sessiz kaldı. Bizim çocuğumuz akıllıydı geldi söyledi. Kimse susmasın" diye konuştu. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

KAYMAKAMLIK AÇIKLAMASIBağcılar Kaymakamlığı'ndan taciz soruşturmasın ilişkin yapılan açıklamada, "Bugün saat 16.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallemizdeki bir markette yabancı uyruklu A.M adlı şahsın küçük yaştaki çocuğa cinsel tacizde bulunduğu ihbarı yapılmıştır. Olay yerine sevk edilen güvenlik güçlerimiz tarafından şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili başlatılan soruşturma İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği tarafından yürütülmektedir." ifadelerine yer verildi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı