(Ek Bilgilerle)Bağcılar'da parkta cinayet BAĞCILAR'da otomobille parka gelen Mustafa Eskici, banka oturan Tolga Varlıoğlu'na ateş açtı.

BAĞCILAR'da otomobille parka gelen Mustafa Eskici, banka oturan Tolga Varlıoğlu'na ateş açtı. Sırtına isabet eden 4 kurşunla Varlıoğlu, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, saat 14.30 sıralarda 100. Yıl Mahallesi Fetih Caddesi üzerinde bulunan parkta meydana geldi. İddialara göre, beyaz bir otomobille parka gelen Mustafa Eskici, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı parkta oturan Tolga Varlığıoğlu (31)'na 4 el ateş açtı. Varlıoğlu, sırtına aldığı kurşunlarla kanlar içerisinde yere yığıldı. Ateş açan şüpheli geldiği otomobille olay yerinden hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı ilk müdahalede Tolga Varlıoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

POLİS OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTIOlay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak parkın etrafına şerit çekti. Ekipler çevrede delil incelemesi yaparken, yerde çok sayıda boş kovan buldu. Polis ekiplerinin incelemesi sürerken, kaçan şüpheli Mustafa Eskici'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Tolga Varlıoğlu'nun cenazesi ise olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

- İstanbul

Kaynak: DHA