(Ek Bilgilerle)15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARINI YİNE SU BASTI
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(Ek Bilgilerle)15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARINI YİNE SU BASTI

Yılmaz OKUR / İSTANBUL DHA15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın alt katlarını yine su bastı.

(Ek Bilgilerle)15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARINI YİNE SU BASTI
15.06.2020 18:38 | Son Güncelleme: 15.06.2020 18:42

Yılmaz OKUR/ İSTANBUL DHA

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın alt katlarını yine su bastı. Esnaf, su baskınını İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı asfaltlama çalışmasına bağladı

İstanbul'da etkili olan yağmur nedeniyle Bayrampaşa 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın alt katlarında bulunan çarşıyı su bastı. Çok sayıda iş yerinin bulunduğu çarşıdaki esnaf, kendi imkanlarıyla içeride biriken suyu tahliye etmeye çalıştı. İBB'nin asfaltlama çalışmasının ardından her yağışta su bastığını söyleyen esnaf duruma tepki gösterdi. Esnaf, tavandan akan suyun altına kovalar koyarak önlem aldı.

"İZOLASYON YAPILMADAN ASFALT DÖKÜLDÜĞÜ İÇİN YAĞAN YAĞMUR OLDUĞU GİBİ AŞAĞI İNİYOR"Otogar esnaflarından Mehmet Ceyhan, "Sadece bugün değil, belediye burayı devraldıktan sonra bu su olayı daha çok olmaya başladı. Eskiden de vardı, belediye hiç ilgilenmiyordu bize bağlı değil diye. Şimdi belediye burayı aldı, burayı komple tavanları boyadı, bakım, temizlik yapıyoruz diye. Şu arka tarafları komple yıktı, su deposu yaptılar. Burayı komple boyadıktan sonra üst tarafın asfaltlarını kazıdılar. Asfaltı yaptılar ama altına izolasyonu yapılmadan asfalt döküldüğü için yağan yağmur olduğu gibi aşağı iniyor. Sayın İmamoğlu buraya geldiğinde, 'buraya ailemi sokmam' dedi. Sen aileni sokmayacağın yere neden bakım yapmazsın? Eminönü'ndeki yer altı çarşısını komple yenilediler. Çünkü orası halkın gözü önünde olduğu için. Burası halk görmediği için esnaf kan ağlıyor resmen her konuda. Ağabeyimin dükkanına müşteri giremiyor sudan dolayı" dedi.

"HER YAĞMUR YAĞDIĞINDA BURASI BÖYLE OLUYOR"

Esnaflık yapan Murat Hamzaoğlu da, "Geçen ay da bastı, daha önce böyle bir olay yoktu. Yukarısı asfalt oldu, asfaltı kazıdılar ondan sonra yağmur suyu almaya başladı. Bütün dükkanlar mahvoldu, branda çektiler, bekliyoruz yetkilileri. Her yağmur yağdığında burası bu şekilde oluyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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