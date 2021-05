(Ek bilgiler) Esenler'de apartman girişinde küçük kıza taciz iddiası: Şüpheli tutuklandı

ESENLER'de fırından eve dönen 10 yaşındaki kız çocuğunun, arkasından binaya giren kişinin tacizine uğradığı iddia edildi. Küçük kız bağırarak yardım istediği sırada işe gitmek için evden çıkan komşularını gören saldırgan hızla kaçtı. Polis kaçan saldırganı 75 güvenlik kamerasını incelemesinin ardından yakaladı.

Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Nene Hatun Mahallesi'nde 20 Mayıs Perşembe günü sabah saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, fırından dönen 10 yaşındaki kızı, arkasından bir kişi takip etti. Şüpheli, kız içeri girdiğinde apartmanın giriş kapısını kapattı. Saldırganın kendisine dokunduğunu iddia eden 10 yaşındaki E.O.'nun yardım çığlıklarını ise, o sırada işe gitmek için evden çıkan komşuları Saniye Özdemir duydu. Kadın çıkarak duruma müdahale edince saldırgan olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Kız çocuğunu Esenler Atışalanı Çocuk Şube Müdürlüğü'nde pedagoglar dinledi. Çocuk burada, şüphelinin kendisine dokunduğunu sonra da bağırarak yardım istediğini belirtti.

"KIZIM 'BANA DOKUNDU' DEDİ"Olayı anlatan anne F.O, "Kızım ekmek almaya inmişti. O sırada eve çıkarken o da yukarıya doğru çıkmış. Çocuğu binada sıkıştırmış. Taciz etmiş kısacası. Çocuk çok kötü durumdaydı. Komşu kurtarmasaydı ne olacaktı hiç bilmiyorum. Gerçekten çok üzücü. Çok kötü hissediyorum. Bulunmasını istiyorum bir an önce. Yardımcı olsunlar lütfen herkesin çocuğu var. Bir an önce bulunmasını istiyorum. Komşum çocuğu eve getirdi, hemen aşağıya indirdik. Polisi çağırdık. Kameralar incelendi. Zaten görünüyor binaya girişi, çocuğun arkasından koştuğu. Çocuk şubeye gittik, savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Psikolojik tedavi görecek inşallah. Daha önce takip etti de biz mi fark etmedik bilmiyoruz. 'Bana dokundu' dedi. Sadece o. Çok kötüydü çünkü. Bir an önce bulunsun. Başka çocukların canı yanmasın. Komşum olmasaydı çocuğum daha kötü bir şeyle karşılaşabilirdi" diye konuştu.

"SANİYE TEYZE KURTAR BENİ ADAM BANA SALDIRDI' DEDİ"İşe gitmek için evden çıktığı sırada küçük kızın sesini duyan apartman sakini Saniye Özdemir, "Merdivenlerden iniyordum çocuğun sesini duydum. 'Ne yapıyorsun' dedi adama. Adamı görmedim. 'Saniye teyze kurtar beni adam bana saldırdı' dedi. Ben çocuğu bıraktım, adamın peşinden koştum. Kapının arkasından sadece gölgesini görebildim. Dışarıya çıktım sağa baktım sola baktım kimseyi göremedim. Sonra geri yukarıya çıktım. Aldım çocuğu annesine götürdüm" dedi.

75 KAMERA İNCELENDİHarekete geçen polis, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini topladı. Yaklaşık 75 güvenlik kamerası didik didik incelendi. Şüphelinin, Davutpaşa'daki evinde olduğu tespit edildi. Mahallede önlem alan polis, Suriyeli E.A. (21)'yı evinden çıktığı an gözaltına aldı. Taciz şüphelisi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedildi. Süpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı