(EK BİLGİ)-YPG kampından kurtarılan Moldovalı kadın ve çocuklarıyla ilgili MİT operasyonun... TERÖR örgütü YPG/PKK tarafından Suriye'nin kuzeyindeki Hol Kampında zorla tutulan Moldova vatandaşı Natalia Barkal ve 4 çocuğu MİT operasyonu ile kurtarıldı.

TERÖR örgütü YPG/PKK tarafından Suriye 'nin kuzeyindeki Hol Kampında zorla tutulan Moldova vatandaşı Natalia Barkal ve 4 çocuğu MİT operasyonu ile kurtarıldı.Natalia Barkal'ın Suriyeli eşinin ise kayıp olduğu, bu nedenle terör örgütünün kampında çocuklarıyla zorla tutulduğu da öğrenildi.

DHA'nın güvenlik kaynaklarından aldığı bilgilere göre, 2013 yılında Suriyeli eşi ve çocukları ile ticaret yapmak için Suriye'ye giden Moldova vatandaşı Natalia Barkal, terör örgütü YPG/PKK tarafından zorla Hol Kampına götürüldü.

MOLDOVA HÜKÜMETİ TÜRKİYE'DEN YARDIM İSTEDİMoldova hükümetinin Türkiye'den yardım talebinde bulunması üzerine MİT devreye girdi. Barkal ve çocuklarının durumu ile ilgili bölgede çalışma başlatan MİT; yerel istihbarat ağını devreye soktu. Barkal ve 4 çocuğunun Münbiç'te 23 gün bir hapishanede tutulduktan sonra terör örgütü YPG/PKK tarafından Hol Kampı'na götürüldüğü belirlendi. ÖNCE YERİ BELİRLENDİ, SONRA HAREKETE GEÇİLDİMİT, teknik ve istihbarati çalışmalarla Barkal ve 4 çocuğunu tam yerini tespit ettikten sonra, kurtarma operasyonu için düğmeye basıldı. MİT irtibat kurduğu Natalia Barkal'ın kamptan nasıl kaçacağı konusunda bilgilendirdi. 6 Haziran 2020'de düzerlenen operasyonla Natalia Barkal ve 4 çocuğu Al Hol Kampından kaçırılarak önce Barış Pınarı Harekat Bölgesine sonra da Tel Abyad'da güvenli bir yere getirildi. TERÖR ÖRGÜTÜNÜN BASKISI ALTINDA KALDIM

Barkal'ın en büyüğü 10 en küçüğü 1 yaşında 4 çocuğu ile birlikte uzun zamandır terör örgütü YPG/PKK baskısı altında zor şartlarda yaşayan Natalia Barkal'ın, ailesine kavuşacağı için sabırsızlandığını, Türkiye'nin çok büyük bir ülke olduğu ve büyük minnet duyduğunu söylediği öğrenildi.Öte yandan, Natalia Barkal'ın Suriyeli eşinin ise kayıp olduğu, bu nedenle terör örgütünün kampında çocuklarıyla zorla tutulduğu da öğrenildi.

- İstanbul

Kaynak: DHA