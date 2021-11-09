(Ek bilgi ve Görüntüyle)YANSIMASINI GÖREN KEÇİ METRO ASANSÖRÜNÜN CAMINI KIRDI

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (DHA) - BAŞAKŞEHİR'de yansımasını gören keçi, metro asansörünün camını kafa atarak kırdı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi Metro İstasyonu'nu asansörünün camı kırıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi görevlileri, camı kıranı tespit etmek için güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntüler şaşkına çevirdi. Camı kıranın bir keçi olduğu ortaya çıktı.Görüntülerde başıboş gezen iki keçiden biri asansör camına bir süre baktıktan sonra kafa atmaya başladığı görülüyor. Camın kırılmasının ardından iki keçi uzaklaşıyor.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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