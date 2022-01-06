Sultangazi'de hırsızlığı fark edince tokatlayarak dışarı çıkarttı

SULTANGAZİ'de telefoncuya giren iki kişiden biri iş yeri sahibini oyalarken, diğeri cep telefonu çalmaya kalkıştı. Durumu fark eden iş yeri sahibi, cep telefonu çalma girişiminde bulunan kişiyi tokatlayarak, dışarı çıkarttı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, aynı kişilerin, dün başka bir telefoncudan cep telefonu çaldığı görüntüler ortaya çıktı.

Gazi Mahallesi'nde telefon satışı yapan bir iş yerine geçen cumartesi günü iki kişi geldi. Kişilerden biri, iş yer sahibine telefonunu satmak istediğini söyledi. İş yeri sahibi telefona baktığı sırada, iddiaya göre diğer kişi reyonda bulunan cep telefonunu çalmaya kalkıştı. İş yeri sahibi, durumu fark ederek, telefon çalma girişiminde bulunan kişiye doğru koştu. Elindeki telefonu alan iş yeri sahibi ardından tokat atarak şüpheliyi dışarı çıkarttı.

BU SEFER ÇALDILAR Öte yandan, aynı kişiler dün saat 16.00 sıralarında 50. Yıl Mahallesi'nde bulunan başka bir telefoncuya girerek, cep telefonu çaldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerden birinin iş yeri sahibine telefonunu satmak istediğini söylediği, iş yeri sahibinin telefona baktığı sırada, diğer şüphelinin reyonda bulunan cep telefonunu çaldığı görülüyor. İkili daha sonra iş yerinden ayrılıyor.