(Ek bilgi ve görüntüyle) PKK/KCK SORUŞTURMASINDA 7 ŞÜPHELİYE GÖZALTI KARARI
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(Ek bilgi ve görüntüyle) PKK/KCK SORUŞTURMASINDA 7 ŞÜPHELİYE GÖZALTI KARARI

22.01.2021 10:56 | Son Güncelleme: 22.01.2021 11:01
(Ek bilgi ve görüntüyle) PKK/KCK SORUŞTURMASINDA 7 ŞÜPHELİYE GÖZALTI KARARI

TERÖR örgütü PKK/KCK ve gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) içerisinde faaliyet gösterdikleri iddia edilen 7 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı.

TERÖR örgütü PKK/KCK ve gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) içerisinde faaliyet gösterdikleri iddia edilen 7 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı. Operasyon anı da kameraya yansıdı.  

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar yapıldığı belirtildi. Soruşturmada, PKK/ KCK terör örgütü ve örgütün gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) içerisinde faaliyet gösterdikleri yönünde ifade, fotoğraf teşhisi bulunan ve yine haklarında iletişim tedbiri uygulanarak suç unsuru görüşmeleri tespit edilen 7 şüpheli hakkında bugün gözaltı kararı verildi.  Şüphelilerden F.D. (20), İ.A. (20), Ş.G. (22), N.G. (20), M.K.Ö. (21) ve M.M.A. (29) gözaltına alırken, bir şüpheliyi arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Polisin düzenlediği operasyonlarda örgüte ait doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.

Görüntü dökümü:

-------------------------------Operasyon anı görüntüleri -Genel ve detaylar 

 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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