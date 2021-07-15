(Ek bilgi ve görüntüyle) FATİH'TE ONLARCA KİŞİNİN İÇİNDE GASP GİRİŞİMİ

FATİH'te yabancı uyruklu olduğu belirtilen 3 kişi, tekme ve yumruklarla saldırdıkları bir kişinin çantasını çalmaya çalıştı.

FATİH'te yabancı uyruklu olduğu belirtilen 3 kişi, tekme ve yumruklarla saldırdıkları bir kişinin çantasını çalmaya çalıştı. Dehşet dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Fatih Aksaray'daki olay dün öğle saatlerinde yaşandığı belirtilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Yabancı uyruklu 3 kişi, elinde çanta ile yürüyen kişiyi takibe aldı. Gaspçılar peşinde oldukları kişinin çantasını onlarca kişinin içinde almaya çalıştı. Saldırıya uğrayan kişi çantayı elinden bırakmadı. Tekme ve yumruklarla saldıran gaspçılar çevredekilerin tepkisiyle de karşılaşınca hızla kaçtı. Polisin olayla ilgili inceleme başlattığı kaydedildi.Görgü tanığı, Serdar Süleymanoğlu, "Duyduğumuz kadarıyla şahsın elinde 30-40 bin dolar para olan bir çanta varmış. 3 kişi gasp etmeye çalışmışlar ama gasp edemediler. Bir bayan ile el arabası ile mal taşıyan bir kişi yardım etmişler. Bayağı bir dövdüler ama arkadaşı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı