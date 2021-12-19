Bakırköy'de altyapı için kazılan çukurlar caddeyi çamur içinde bıraktı

BAKIRKÖY'de, altyapı için çukurların kazıldığı cadde çamurla kaplandı. Duruma tepki gösteren mahalle sakini Abdurrahman Katırcı, "Altyapı çalışması yanlış zamanda yapıldı. Yazın yapılabilirdi. Ben her gün 4-5 defa üzerimi değiştiriyorum. Ayakkabılarım, pantolonum her gün çamur oluyor. Bu rezalete bir son verilsin. Zorunda olmadıkça evden çıkmıyorum" dedi.

Bakırköy'de Sakızağacı Mahallesi İskele Caddesi yapılan altyapı çalışmaları nedeniyle çamur içinde kaldı. Son günlerdeki yağmurların da etkisiyle caddede yürüyemez hale gelen vatandaşlar, duruma tepki gösterdi. Otomobillerin de güçlükle ilerlediği yolda, çalışmaların bir süre daha devam edeceği öğrenildi.