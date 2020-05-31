(Ek bilgi ve görüntülerle) TERHİS OLAN ASKERLER MEMLEKETLERİNE DOĞRU YOLA ÇIKTI
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(Ek bilgi ve görüntülerle) TERHİS OLAN ASKERLER MEMLEKETLERİNE DOĞRU YOLA ÇIKTI

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında terhisi ertelenen askerler bugün tezkerelerini alarak, Maltepe'de bulunan General Nurettin Baransel Kışlası'ndan hareket eden şehirlerarası otobüslerle memleketlerine doğru yola çıktı.

(Ek bilgi ve görüntülerle) TERHİS OLAN ASKERLER MEMLEKETLERİNE DOĞRU YOLA ÇIKTI
31.05.2020 12:34 | Son Güncelleme: 31.05.2020 12:34

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında terhisi ertelenen askerler bugün tezkerelerini alarak, Maltepe'de bulunan General Nurettin Baransel Kışlası'ndan hareket eden şehirlerarası otobüslerle memleketlerine doğru yola çıktı.

Koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında ülke genelinde terhis işlemleri askıya alınmıştı. Bugün itibariyle terhis olan askerler, memleketlerine doğru yola çıktı. İstanbul Anadolu Yakası'ndaki birliklerinden terhis olacak askerler askeri araçlarla Maltepe'de bulunan General Nurettin Baransel Kışlası'na getirildi. Askerler, kışlaya gelen şehirlerarası otobüslere binerek memleketlerine doğru yola çıktı.

Askerlerin içinde bulunduğu şehirlerarası otobüsler, Tuzla TEM Otoyolu Ankara istikametindeki denetim noktasında trafik polisleri tarafından kontrol edildi. Otobüsün içine giren polis, askerleri maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyardı. Askerlerin her birinin çiftli koltuklarda tek oturduğu görüldü. Otobüste bulunan bir asker, "7 aydır bu anı bekliyoruz. Bir evladım var, evladımı özledim. Antep'e gidiyorum" dedi. 

- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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