(Ek bilgi ve Görüntülerle)TAKSİM VE İSTİKLAL CADDESİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ Mertcan ÖZTÜRK / İSTANBUL DHAİstanbul'un en kalabalık ve hareketli yeri olan Taksim ve İstiklal Caddesi havadan görüntülendi.

Mertcan ÖZTÜRK/ İSTANBUL DHA

İstanbul'un en kalabalık ve hareketli yeri olan Taksim ve İstiklal Caddesi havadan görüntülendi. Alınan koronavirüs tedbirlerinin ardından Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde az sayıda kişinin olduğu görüldü.

İstanbul'un en kalabalık noktalarından biri, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası Taksim ve İstiklal Caddesi koronavirüs endişesi nedeniyle boş kaldı. Bölge esnafı ise normal şartlarda bugünkü kalabalığın 3 katı daha fazla olduğunu ifade etti.

"NORMALDE 3 KATI KALABALIK OLURDU"Taksim'de bir restoranda çalışan Aytekin Şensoy, "İstiklal Caddesi boşaldı. İnsanlar korkuyor haliyle, çıkamıyorlar sokağa. Biz de mecburiyetten işimizin başındayız, geliyoruz ama ne olacak sonumuz bilmiyoruz. İnşallah iyi olacak diye temenni ediyoruz. İnsanlar korkuyor sonuçta, otobüsler boş, yollar bomboş. Normalde burası bu saatlerde şu görünen kalabalığın 3 katı kalabalık olurdu. Ama şu anda bakıyorsun, sokak bomboş" ifadelerini kullandı.

"10-15 GÜN DÜKKANI KAPATACAĞIM"İstiklal Caddesi'nde bir ayakkabı dükkanı olan Öncel Kalkan ise, "30 yıldır buradayız, son 1 haftadır tamamen dibe vurduk. Burada insanların, esnafın ayakta durması turiste bağladır. Bir haftadır turistler olduğu gibi kesildi. Bakalım ne kadar dayanacağız bilemiyorum. Durum vahim. Turist gelmediği müddetçe biz burada hiçbir şey yapamayız. Bayağı bir tedirginlik var. İnşallah iyiye gider. Şu anda korkuyoruz, bir yandan düşünüyorum dükkanı kapatıp köye gideyim, temiz havaya gideyim diye. 10-15 gün kapatıp gideceğim, tedirginlik var" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü: ---------Havadan ve yerden görüntüler-Esnaf ile röp. -Muhabir Anonsu(Beyza Nur GÜLER)

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Kaynak: DHA