Son dakika haberleri... (Ek bilgi ve görüntülerle) Şile'de maske ve sosyal mesafe kuralına uymayan kampçılara jandarma...

Son dakika gündem haberi: ŞİLE'de gençlerin sosyal mesafe ve maske kuralını hiçe sayarak kamp yaptığı görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının üzerine harekete geçen Jandarma ekipleri kamp alanında koronavirüs kurallarını hiçe sayan gençlere cezai işlem uyguladı.

ŞİLE'de gençlerin sosyal mesafe ve maske kuralını hiçe sayarak kamp yaptığı görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının üzerine harekete geçen Jandarma ekipleri kamp alanında koronavirüs kurallarını hiçe sayan gençlere cezai işlem uyguladı. Doğancılı Köyü sakinleri ise kampçılara tepki gösterdi.

Şile Doğancılı'da sosyal medya üzerinden haberleşerek hafta sonu kamp yapmak üzere buluşan gençler, jandarma ekipleri tarafından ruhsatsız olduğu öğrenilen kamp alanına alınmadı. Bunun üzerine gençler, 100 metre ileride bulunan Milli Emlak'a ait bir alana geçerek kamp yapmaya başladı. Sosyal medya üzerinden yayınlanan görüntülerde gençlerin birçoğunun maskesiz ve sosyal mesafesiz bir şekilde eğlendiklerinin görülmesi üzerine jandarma ekipleri, bölgeye gelerek maske takmayan, sosyal mesafe kuralına uymayan ve yüksek sesle müzik dinleyen gençlere cezai işlem uyguladı. Gençlerin bir kısmı bölgede bir süre kamp yaptıktan sonra eşyalarını toplayarak alandan ayrıldı. Jandarma ekipleri kampçıları çıkarttıktan sonra zabıta ekipleri alanın kapısını mühürleyerek kapattı. Kamp alanı havadan da görüntülendi.

Kamp yapan bir kişi, "Sosyal mesafeye uyan arkadaşlarımız da vardı, uymayanlar da vardı. Bununla ilgili zaten Jandarma ekipleri de dolaştı. Görüyorlar insanları cezai işlem uyguluyorlar. Göremediklerine uygulayamıyorlar. İnternet üzerinden haberleştik. Biletler çıktı festival yapılacağı söylendi Şile'de" dedi.

Kamp yapan başka bir vatandaş ise, "Biz zaten kampçıyız. Sürekli kamplara geliyoruz. Kamptan sonra mecburen çöplerimizi topluyoruz. Bu bizim insani görevimiz. Sosyal mesafeye uyulması her bireyin sorumluluğu. Sosyal mesafeye zaman zaman uyulmadığı oluyor ama genelde uymaya çalışıyoruz. Çünkü bilincindeyiz problemin. O yüzden çok fazla iç içe olmamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"ÇOĞUNDA MASKE YOK. İÇ İÇE GEZİYORLAR"

Doğancılı Köyü sakinleri ise kampçılara tepki gösterdi. Doğancılı Köyü'nde oturan bir vatandaş, "Köyün kalkınması için gayet güzel bir şey oldu. Ama bu pandemide bu olacak iş değil. Hepimiz mağdur olduk." dedi.

Başka bir vatandaş ise, "Avantaj denilen bir şey burada. 65 yaş üzeri evde kalın dışarı çıkmayın diyorlar. Kahvelere korkuyla çıkıyoruz. Ama kahvenin önüne bir geliyoruz ki 100 kişi var. Çoğunda maske yok. İç içe geziyorlar. Aşağıdaki çadırlar iç içe. Bir çadırda 4-5 kişi kalıyorlar. Duyduğumuza göre kampın ruhsatı da yokmuş. Zaten bize kalırsa çöpü kalır. Gidenlerden köye bir şey kalmaz. Marketler, bakkallar kazanır. Gariban köylüye de çöpü kalır. Bizim inekler de o çöpleri yiyor. İşkembeleri hastalanıp ölüyor" dedi.

112 KİŞİYE 75 BİN 908 LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

Jandarma ekipleri kamp alanında 34 kişiye maske takma kuralına uymamaktan toplamda 30 bin 600 lira, 49 kişiye yüksek sesle müzik dinlemekten toplamda 19 bin 208 lira, 29 kişiye sosyal mesafeye uymamaktan toplamda 26 bin 100 lira genel toplamda 112 kişiye 75 bin 908 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca Jandarma Trafik Timleri, 13 adet araç trafikten men edilerek 6 sürücüye alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldı. 37 kişiye diğer trafik suçlarından cezai işlem uygulanarak toplamda 34 bin 415 lira idari para cezası uygulandı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı