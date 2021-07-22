(Ek bilgi ve görüntülerle) ŞİLE'DE 2 KİŞİ BOĞULDU; 3 KİŞİNİN İSE ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
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(Ek bilgi ve görüntülerle) ŞİLE'DE 2 KİŞİ BOĞULDU; 3 KİŞİNİN İSE ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

(Ek bilgi ve görüntülerle) ŞİLE'DE 2 KİŞİ BOĞULDU; 3 KİŞİNİN İSE ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Uyarılara rağmen bazı vatandaşlar denize girmeye devam ettiCengiz ÇOBAN - Nurcan KIRCALI / - ŞİLE'de 2 kişi denizde boğularak hayatını kaybederken, 3 kişi de kayboldu.

-Uyarılara rağmen bazı vatandaşlar denize girmeye devam etti

Cengiz ÇOBAN - Nurcan KIRCALI/ - ŞİLE'de 2 kişi denizde boğularak hayatını kaybederken, 3 kişi de kayboldu. Denize girmenin yasaklanmasına rağmen, bazı vatandaşların uyarılara aldırış etmeden denize girdikleri görüldü. Kaybolanları arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Şile'de sabah saatlerinden itibaren ilçe genelinde tüm plajlarda denize girmek yasaklandı. Ancak arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Ayazma Plajı'nda bazı vatandaşların yetkililerin tüm uyarılarına aldırış etmeden denize girmeye devam ettiği görüldü. Denizde kaybolanlar için arama çalışmaları devam ederken, sahil güvenlik helikopteri de çalışmalara havadan destek verdi.

Şile Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada "Ayazma ve Kızılcaköy Plajlarında sabah saatlerinde denize giren yabancı uyruklu M.E.Ö ve R.A ile B.M., Ö.H.C. ve A.A adlı vatandaşlarımızın yoğun dalga ve akıntı sonucu denizde kayboldukları ihbarı alınmıştır. Görevlilerimizin çalışması sonucu yabancı uyruklu R.A kurtarılmış, M.E.Ö'nün maalesef cansız bedenine ulaşılmıştır. Bugün sabah saatlerinden ilçemizdeki tüm sahil ve plajlarda denize girmesi yasaklanmıştır. Yoğun dalga ve akıntıda kaybolan üç vatandaşımızı arama kurtarma çalışmaları cankurtaran ve sahil güvenlik ekiplerimiz tarafından devam etmektedir." denildi.

Görüntü dökümü: ------------------------Uyarılara rağmen denize girenler-Arama çalışmaları-Sahil güvenlik helikopterinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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(Ek bilgi ve görüntülerle) ŞİLE'DE 2 KİŞİ BOĞULDU; 3 KİŞİNİN İSE ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR - Haberler
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