(Ek bilgi ve görüntülerle) ŞİLE'DE 2 KİŞİ BOĞULDU, KAYIP 2 KİŞİ ARANIYOR

Şile Kaymakamlığı tarafından ilçe sınırları içinde havanın rüzgarlı ve denizin dalgalı olması nedeniyle denize girmek yasaklandı.

-Şile Kaymakamlığı tarafından ilçe sınırları içinde havanın rüzgarlı ve denizin dalgalı olması nedeniyle denize girmek yasaklandı.

Cengiz ÇOBAN-Nurcan KIRCALI-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL,

Şile'de Ayazma ve Kızılcaköy plajında denize gren 2 kişi boğularak hayatını kaybederken, 2 kişide dalgalara kapılarak kayboldu. Şile Kaymakamlığı tarafından ilçe sınırları içinde havanın rüzgarlı ve denizin dalgalı olması nedeniyle denize girmek yasaklandı.

Ayazma Plajı'nda 07.30 sıralarında serinlemek için denize giren 3 kişi dalgalara kapıldı. Bir süre sonra Suriyeli Muhammed El Ömer gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine, sahil güvenlik, arama kurtarma, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Boğulma tehlikesi geçiren Suriyeli cankurtaranlar tarafından denizden çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan Ömer yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aynı plajda denize giren 2 kişi de dalgalara kapılarak kayboldu. Kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Kayıp olan bir kişinin yakınları sinir krizi geçirdi.

KIZILCAKÖY PLAJINDA DA 1 KİŞİ BOĞULDU

Kızılcaköy plajında 1 kişinin de boğularak hayatını kaybettiği öğrenildi.

DENİZE GİRMEK YASAKLANDIÖte yandan Şile Kaymakamlığı tarafından ilçe sınırları içinde havanın rüzgarlı ve denizin dalgalı olması nedeniyle denize girmek yasaklandı. Şile sahilinde rüzgarın etkisiyle oluşan yoğun dalgalar nedeniyle denize girilen noktalardaki güvenlik tedbirleri artırıldı.

Ek görüntü://///////////////-Dalgalardan görüntü-Arama kurtarma çalışmaları-Görevlilerin uyarıları-Vatandaşlar ile röp-Kayıp olan kişinin yakınları-Genel ve detay görüntüler-Görüntü dökümü: -----------------Denizden görüntü-Vatandaşların sahile çıkartılması-Polis ekipleri-Yapılan anonslar-Genel ve detaylar-Denizden çıkarılan kişi-Götürülmesi-Sahildeki kalabalık-Suriyeli kişinin ailesinden görüntüler-Polis ekipleri

Kaynak: Demirören Haber Ajansı