(Ek bilgi ve görüntülerle) SANCAKTEPE'DE HAMİLE KADIN HASTANE KAPISINDA ARAÇTA DOĞUM YAPTI

SANCAKTEPE 'de, sancıları tuttuğu için eşi tarafından hastaneye götürülen hamile kadın , inemeyince gelen doktorlar tarafından hastane kapısında araçta doğum yaptırıldı.

Olay, Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde meydana geldi. Seda A., doğum sancıları tutunca eşi tarafından araçla hastaneye doğru yola çıktı. Hastanenin önüne geldikleri sırada kadın araçtan inemedi. Bunun üzerine hastaneden çıkarak gelen doktorlar, kadına araçta doğum yaptırdı. Hastanede tedavi altına alınan kadın ile bebeğinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sağlık çalışanlarının koşuşturmaları ve bebeği kucaklayarak hastaneye götürmeleri bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bulunan medikalde çalışan Elif Çanköke olayla ilgili "Olay geçtiğimiz pazartesi günü olmuş. Diğer çalışan arkadaşlarımızın söylediğine göre bir vatandaş eşini hastaneye getirirken hastanenin kapısının önünde doğum gerçekleşmiş. Sağlıklı bir doğum olmuş. Çocuğun sağlık durumu gayet iyiymiş. Sağlıkçı arkadaşlarımız da doğumu başarılı bir şekilde gerçekleştirmişler." dedi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı