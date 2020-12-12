(Ek bilgi ve görüntülerle) SANCAKTEPE'DE HAMİLE KADIN HASTANE KAPISINDA ARAÇTA DOĞUM YAPTI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

(Ek bilgi ve görüntülerle) SANCAKTEPE'DE HAMİLE KADIN HASTANE KAPISINDA ARAÇTA DOĞUM YAPTI

12.12.2020 16:01 | Son Güncelleme: 12.12.2020 16:05
(Ek bilgi ve görüntülerle) SANCAKTEPE'DE HAMİLE KADIN HASTANE KAPISINDA ARAÇTA DOĞUM YAPTI

SANCAKTEPE'de, sancıları tuttuğu için eşi tarafından hastaneye götürülen hamile kadın, inemeyince gelen doktorlar tarafından hastane kapısında araçta doğum yaptırıldı.

SANCAKTEPE'de, sancıları tuttuğu için eşi tarafından hastaneye götürülen hamile kadın, inemeyince gelen doktorlar tarafından hastane kapısında araçta doğum yaptırıldı.

Olay, Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde meydana geldi. Seda A., doğum sancıları tutunca eşi tarafından araçla hastaneye doğru yola çıktı. Hastanenin önüne geldikleri sırada kadın araçtan inemedi. Bunun üzerine hastaneden çıkarak gelen doktorlar, kadına araçta doğum yaptırdı. Hastanede tedavi altına alınan kadın ile bebeğinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sağlık çalışanlarının koşuşturmaları ve bebeği kucaklayarak hastaneye götürmeleri bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bulunan medikalde çalışan Elif Çanköke olayla ilgili "Olay geçtiğimiz pazartesi günü olmuş. Diğer çalışan arkadaşlarımızın söylediğine göre bir vatandaş eşini hastaneye getirirken hastanenin kapısının önünde doğum gerçekleşmiş. Sağlıklı bir doğum olmuş. Çocuğun sağlık durumu gayet iyiymiş. Sağlıkçı arkadaşlarımız da doğumu başarılı bir şekilde gerçekleştirmişler." dedi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika! Sancaktepe'de polis aracında çıkan yangın söndürüldü
Son dakika! Sancaktepe'de polis aracında çıkan yangın söndürüldü
Sancaktepe'de polis aracı alev alev yandı
Sancaktepe'de polis aracı alev alev yandı
Kadınlar bir evde toplanıp ekmek yaptı, 150 haneli köy karantinaya alındı - (Tekrar)
Kadınlar bir evde toplanıp ekmek yaptı, 150 haneli köy karantinaya alındı - (Tekrar)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Abdülhamit Gül Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Süreyya Sadi Bilgiç Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ebru Şallı Öykü Çelik Acun Ilıcalı Birkan Sokullu
Spor Ersun Yanal Cüneyt Çakır Ali Palabıyık Kylian Mbappe Mauricio Lemos
Tüm Haberler Kız Türk Ankara Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: (Ek bilgi ve görüntülerle) SANCAKTEPE'DE HAMİLE KADIN HASTANE KAPISINDA ARAÇTA DOĞUM YAPTI - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 16:05:26. #1.14#
title