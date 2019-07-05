(ek bilgi ve görüntülerle)- Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu Çatalca'da
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çatalca'nın Örencik, Ormanlı, Karamandere ve Aydınlar mahallerini ziyaret etti.
"SİZE NİTELİKLİ HİZMETLERİ ULAŞTIRMAMIZ LAZIM"
Kılıçdaroğlu'na teşekkür eden İmamoğlu ise, "Genel başkanımız ilk ziyaretini seçimden sonra İstanbul'a yaptı. Bugün beni ziyaret ettiler. Gururlandım aynı zamanda. 'Bir sorumluluğum daha var' dedi. 'Ben söz verdim Çatalca'ya gidiyoruz' dedi ve sizin yanınıza geldik. Bu coğrafya İstanbul'un en güzel yerlerinden birisi. Bu güzellikleri korumamız lazım. Hep birlikte bu bölgeyi cennet gibi köşelerden biri yapmamız lazım. Size nitelikli hizmetleri ulaştırmamız lazım. Muhtarımız çalışmış ve güzel bir liste verdi bize hazırlıklı bir liste vermiş. Listeyi aldık. Göreceksiniz her noktasında sizlerle olacağız, sizlerle konuşacağız sorunlarınıza çözüm olmaya çalışacağız. Bundan hiç kuşku duymayın. Sizden uzak sizden habersiz işler çeviren kararlar alan yönetim olmayacağız. Sizin enerjiniz bizim enerjimiz artırıyor. İyi ki varsınız. Umuyorum çok kısa zaman içinde hem şehrin bu güzel yerinden memnun olacaksınız hem İstanbullumuzun genelinden memnun olacaksınız. Hem de çocuklarımızın geleceğinden emin olacaksınız. Bunu size ispat edeceğiz. Daha görevimizin 7 günündeyiz. Dolayısıyla Allah mahcup etmesin. Hepimize bir arada başarılar diliyorum' dedi. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu daha sonra sırasıyla Ormanlı, Karamandere ve Aydınlar mahallerini ziyaret etti. Vatandaşların yoğun ilgisi altında gerçekleşen buluşmada İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'na çeşitli ikramlarda bulunuldu. İmamoğlu mahalle sakinlerine hitaben yaptığı konuşmalarda verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.
- İstanbul