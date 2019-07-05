(ek bilgi ve görüntülerle)- Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu Çatalca'da

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çatalca 'nın Örencik, Ormanlı, Karamandere ve Aydınlar mahallerini ziyaret etti. CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi ile İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da ziyarete eşlik etti. CHP heyetinin ilk durağı CHP Çatalca İlçe Başkanlığı oldu. Partililer ile bir araya gelen heyet ardından Ak Partili Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner'i ziyaret etti. Yaklaşık yarım saat süren ziyaretin ardından konuşan İmamoğlu 'seçim bitti artık hizmet zamanı. Başkana hayırlı olsun ziyaretine geldik' dedi. Üner ise ziyaretten dolayı teşekkür etti. Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler ardından bir köy kahvesine girdi. Vatandaşlar Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'na börek ikram etti. Çok sayıda vatandaş İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu ile fotoğraf çektirdi. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu ardından Örencik Mahallesi'ne gelerek vatandaşlarla buluştu. Mahalle sakinlerine verdikleri desteklerden dolayı teşekkür eden Kılıçdaroğlu, "Seçimden önce buraya gelmiştim ve size söz vermiştim; 'seçimi kazanacağız ve Ekrem İmamoğlu ile buraya geleceğiz' Sizin diyorum size ait diyorum. Siz onu seçtiniz o bundan dolayı en güzel hizmetleri sunacak. Her şey çok güzel oldu ama daha da güzel olacak" şeklinde konuştu.

"SİZE NİTELİKLİ HİZMETLERİ ULAŞTIRMAMIZ LAZIM"

Kılıçdaroğlu'na teşekkür eden İmamoğlu ise, "Genel başkanımız ilk ziyaretini seçimden sonra İstanbul'a yaptı. Bugün beni ziyaret ettiler. Gururlandım aynı zamanda. 'Bir sorumluluğum daha var' dedi. 'Ben söz verdim Çatalca'ya gidiyoruz' dedi ve sizin yanınıza geldik. Bu coğrafya İstanbul'un en güzel yerlerinden birisi. Bu güzellikleri korumamız lazım. Hep birlikte bu bölgeyi cennet gibi köşelerden biri yapmamız lazım. Size nitelikli hizmetleri ulaştırmamız lazım. Muhtarımız çalışmış ve güzel bir liste verdi bize hazırlıklı bir liste vermiş. Listeyi aldık. Göreceksiniz her noktasında sizlerle olacağız, sizlerle konuşacağız sorunlarınıza çözüm olmaya çalışacağız. Bundan hiç kuşku duymayın. Sizden uzak sizden habersiz işler çeviren kararlar alan yönetim olmayacağız. Sizin enerjiniz bizim enerjimiz artırıyor. İyi ki varsınız. Umuyorum çok kısa zaman içinde hem şehrin bu güzel yerinden memnun olacaksınız hem İstanbullumuzun genelinden memnun olacaksınız. Hem de çocuklarımızın geleceğinden emin olacaksınız. Bunu size ispat edeceğiz. Daha görevimizin 7 günündeyiz. Dolayısıyla Allah mahcup etmesin. Hepimize bir arada başarılar diliyorum' dedi. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu daha sonra sırasıyla Ormanlı, Karamandere ve Aydınlar mahallerini ziyaret etti. Vatandaşların yoğun ilgisi altında gerçekleşen buluşmada İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'na çeşitli ikramlarda bulunuldu. İmamoğlu mahalle sakinlerine hitaben yaptığı konuşmalarda verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: DHA

- İstanbul