İstanbul merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu: 28 gözaltı

İSTANBUL merkezli 15 ilde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) operasyonu düzenlendi. Operasyonun İstanbul ayağında önceden belirlenen 11 adrese baskın yapıldı. Haklarında gözaltı kararı verilen 28 kişi yakalanırken, operasyon anları da kameraya yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yürüttüğü faaliyetlerin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışma yaptı. Çalışmalarda, "Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Subay sınıfı personel yetiştiren Hava Harp Okulu bünyesinde eğitim gören ve FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile iltisakı ve irtibatı olmayan askeri okul öğrencilerine, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü güdümünde hareket eden askeri personel ve askeri öğrenciler tarafından sistematik olarak mobbing uygulayarak, astlarına işkence yapılması hususunda emir vererek ve işkence yaptırarak, işkence yapılmasına göz yummak suretiyle suçun örgütlü ve planlı bir şekilde işlenmesine göz yumarak örgütle ilgisi olmayan askeri okul öğrencilerinin Hava Harp Okulu'nu dilekçe verdirmek suretiyle bırakmalarının sağlandığı, bu itibar ile FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün Hava Harp Okulunu ele geçirerek kendi mensuplarının mezun olmalarının sağlanmaya çalışıldığı, böylece örgütün devlet kademelerine sızmasının hızlandığı ve nihai amacı olan Türkiye Cumhuriyeti Devletini ele geçirme çabalarına hız verdikleri" tespit edildi.

28 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Bu kapsamda, 10 ihraç albay, 5 ihraç yarbay, 13 ihraç binbaşı, 5 ihraç yüzbaşı, 1 muvazzaf 22 ihraç toplam 23 üsteğmen olmak üzere 56 kişiyi yakalamak için operasyon düzenlendi. Şüphelilerin "Müteaddit kez astlarına işkence yapılması hususunda emir vermek ve müteaddit kez işkence yaptırmak", "Müteaddit kez işkence yapılmasına göz yummak suretiyle suçun örgütlü ve planlı bir şekilde işlenmesine göz yummak" suçlarını işledikleri iddia ediliyor. Gözaltına alınan 28 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı