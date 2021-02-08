(ek bilgi ve görüntülerle) İSTANBUL HAVALİMANI'NDA DOĞAN BEBEĞİN BABASI: TÜRK VATANDAŞI OLMASINI İSTERDİM

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Kubilay ÖZEV-İbrahim YILDIZ/İSTANBULL, DHA - İstanbul Havalimanı'nda doğan bebeğin sağlık durumu iyi. Babası Mukhamadal İsmailov çocuğunun Türk vatandaşı olmasını istediğini söyledi.

Saint Petersburg kentinden Ankara'ya gitmek üzere yola çıkan Shakesanam Kabılzhan ve Mukhamadal İsmailov çifti aktrama yapmak için İstanbul'a indi. Pasaport kontrolünün ardından fenalaşan 26 yaşındaki genç kadına ilk müdahale İstanbul Havalimanı'nda yapıldı. Hamile olduğu öğrenilen kadın sancıları artınca İstanbul Havalimanı'nın dış hatlardan, iç hatlara giden transit alanında doğum yaptı. Doğum ardından 112 ekipleri tarafından anne ve bebek Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

"TÜRK VATANDAŞI OLMASINI İSTERDİM. BURADA DOĞDU, BURANIN ÇOCUĞU OLSUN"

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde kontrol amacıyla tutulan anne ve kız bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaklaşık 3,5 kilo olarak doğan bebeğin babası Mukhamadal İsmailov, "İlk kez böyle bir şey yaşadığım için şoke oldum. Çok şükür eşim de bebeğim de sağlıklı. Şimdi gittim gördüm. Doğumu bekliyorduk ama bura olacağını düşünmemiştik. Rapora göre 20 Şubat'ta olacaktı doğum. Bu durum sürpriz oldu. 3'üncü kızım. İsim düşünemedim henüz ama Türk ismi koymayı planlıyoruz sonuçta İstanbul'a geldiğinde doğdu. Kırgız konsolosluğu Türk vatandaşı olamayacağını söyledi ama nedenini söylemedi. Türk vatandaşı olmasını isterdim. Burada doğdu, buranın çocuğu olsun" dedi.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA DOĞAN İLK BEBEK OLDUİstanbul Havalimanı'nda doğan ilk bebekle ve anne ile ilgilenen Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü Doç. Dr. İbrahim Polat annenin durumunun iyi olduğunu belirterek, "Havaalanlarında doğum yaşanan olgulardan. İstanbul havalimanında da ilk defa böyle bir şey oldu. Anne ilk kontrollerinin ardından odaya alındı. Bebek de kontrol amaçlı yoğun bakımda tutuluyor. Çocuğun cinsiyeti kız ve 3 kilo 200 gram olarak dünyaya geldi" dedi. Anne Shakesanam Kabılzhan'ı hastanede karşılayan ve burada ilk müdahalesini yapan Dr. Süleyman Tunç ise, "Hastanemiz de İstanbul Havalimanı da yeni olduğu için iki taraf için de bir ilk oldu. Hasta ilk geldiğinde ilk doğum kanaması vardı ve bebek ağlayarak geldi. Tansiyon, ateş ve nabız gibi rutin kontrolleri yapıldı. Pediatri doktorları tarafından da çocuğun takibi devam ediyor" ifadelerini kullandı.

OLAYI DUYAR DUYMAZ BÖLGEYE GELDİK İstanbul Havalimanı'nda doğum heyecanına tanık olan havalimanı işletmecisi İGA Terminal Şefi Necdet Taşçı da "Bizi terminal operasyon merkezinden haber gelmesiyle birlikte saat 20.30 saatlerinde St. Petersburg'dan gelen bir misafirimiz. Dıştan içe devamı olduğu bilgisini almıştık. Sağlık ekiplerimiz iki dakika gibi kısa süre içinde bölgeye geldi. Gerekli müdahele gerçekleştirildi" dedi.

HAVALİMANIN İLK BEBEĞİ OLDUHavalimanında ilk doğumu gerçekleştiren Safak Sağlık Grubu İstanbul Havalimanı adına açıklamalarda bulunan Başhekim İbrahim Ethem Menekşe ise şunları söyledi: "Bize haber verilmesi üzerine sağlık ekiplerimiz iki dakika içinde olay yerine intikal etmişler. Anneye müdahale etmişlerdir. Sağlıklı bir doğum gerçekleştirilmiş. Annemize ve bebeğimize gerekli müdahaleler yapıldıktan sonra ambulansımızla birlikte Annemiz bebeğimiz ve babası iki personelimizin refakati eşliğinde Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne nakledilmişler. Bize bilgi geldiğinde doğum eylemi başlamıştı. Ekiplerimiz burada sahada doğum yaptırmak gerekliliği oluşmuştu. Bu zaman kısıtımız vardı. Doğum eylemi yapıldı. Bebeğimiz sağlıklı bir şekilde alanda doğduktan sonra gerekli müdahaleler hızlıca yapılarak daha ileri tetkikler için Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Bu İstanbul Havalimanı'ndaki ilk bebeğimiz oldu."

EK GÖRÜNTÜLER////////////////////-Doğum yapılan bölgeden görüntüler-Doğum esnasında olay yerinde olan personellerden görüntüler-Doğuma tanık olan İGA Terminal İşletme Şefi Nejdet Taşçı-Şafak Sağlık Grubu İstanbul Havalimanı Baş hekimi İbrahim Ethem Menekşe

-Detay görüntüler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı