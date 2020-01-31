31.01.2020 21:37 | Son Güncelleme: 31.01.2020 21:37

İSTANBUL-(Ek Bilgi ve Görüntülerle)İSTANBUL GENELİNDE "YEDİTEPE HUZUR DENETİMLERİ" YAPILDI

Haber- Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK - Şahin BOZKURT/ İstanbul DHA

İstanbul genelinde birçok ilçede eş zamanlı olarak "Yeditepe Huzur Denetimi 2020/3" gerçekleştirildi.

Bu yıl gerçekleştirilen "Yeditepe Huzur Denetimleri"nin 3'üncüsü akşam saatlerinde İstanbul'un birçok noktasında başlatıldı. Kadıköy Kuşdili Caddesi'nde gerçekleştirilen denetimlere, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik ve motorize yunus ekipleri katıldı. Özel harekat polisleri de denetimlerde güvenlik önlemi aldı. Ekipler, cadde üzerinden geçen şüpheli araçları, taksi ve dolmuşları durdurarak didik didik aradı. Araç içindeki kişilerin kimlik sorgulamaları ve üst aramaları yapıldı. Fatih'teki denetim noktasında da durdurulan araçlar aranırken, şüpheli kişiler kimlik kontrolünden geçirildi. Hassas burunlu narkotik köpekleri de aramalarda yer aldı. Polis helikopteri de denetimlere havadan destek verdi.

Görüntü Dökümü: --------------Ekiplerinin araçları durdurması-Ekiplerinin araçları araması-Ekiplerinin kişilere kimlik kontrolü yapması -Ekiplerin kişilerin üst aramaları yapması -Denetimlerde güvenlik önlemi alan özel harekat polisleri -Genel ve detay

Kaynak: DHA