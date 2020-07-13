(Ek bilgi ve Görüntülerle)İSTANBUL'DA 400 POLİSLE UYUŞTURUCU OPERASYONU, 74 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA İstanbul'da sabah saatlerinde 400 polisle 6 ilçede yapılan eş zamanlı operasyonlarda uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen 74 şüpheli gözaltına alındıİstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik Bağcılar başta...

İstanbul'da sabah saatlerinde 400 polisle 6 ilçede yapılan eş zamanlı operasyonlarda uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen 74 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik Bağcılar başta olmak üzere 6 ilçede eş zamanlı operasyon düzenledi. 400 polisin katıldığı operasyonda şüphelilere ait 62 adrese baskın yapıldı. Narkotik ekipleri, özel hareket timlerinin de desteğiyle yaptıkları eş zamanlı baskınlarda hakkında yakalama kararı bulunan 94 şüpheliden 74'ünü gözaltına alırken, şüphelilere ait adreslerde arama yaptı. Yapılan aramalarda 1,9 gr eroin, 1,2 gr metamfetamin, 3,1 gr toz esrar, 160 gr sentetik bonzai, 17 kilo 600 gram kimyasal katkı, hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca, 56 mermi, pompalı tüfek, 30 bin 25 lira ve uyuşturucu yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

"EVDE YOK" DENİLSE DE YAKALANDI

Operasyon kapsamında narkotik ekipleri, özel harekat timleri eşliğinde Bağcılar Demirkapı Mahallesi'nde iki katlı bir binaya baskın yaptı. Polis, girdiği adreste yaşayanlardan aranan kişinin evde olmadığı cevabını aldı. Ancak, binanın ikinci katında yapılan aramada şüpheli kişi yakalanarak gözaltına alındı. Narkotik ekipleri, adreste arama yaparken özel harekat timleri de sokakta güvenlik önlemi aldı. Arama işleminin ardından yakalanan kişi, polis aracına bindirilerek emniyete götürüldü.

- İstanbul

Kaynak: DHA