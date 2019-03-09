Ek Bilgi ve Görüntülerle) İngiltere Konsolosluğu Önündeki Şüpheli Paketten Lokum Çıktı (1)

-Bir kişi şüpheli paketten çıkan lokumları yedi.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL DHA

Beyoğlu'nda bulunan İngiltere Başkonsolosluğu'nun önüne bırakılan şüpheli paket polisi alarma geçirdi. Bomba imha uzmanları tarafından fünye ile patlatılan paketten lokum çıktı. Burada bulunan bir kişi paketten çıkan lokumlardan yedi.

Beyoğlu'nda bulunan İngiltere Başkonsolosluğu'na saat 15.00 sıralarında kargo ile bir paket gönderildi. Yetkililer gelen paketten şüphelenerek, dışarıya çıkardı. Durum polise haber verildi. İhbar üzerine olay yerine polis sevk edildi. Özel Harekat Polisleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Polis, paketin bulunduğu kaldırımı şerit çekerek kapattı. Bomba İmha Uzmanı polis yaptığı incelemenin ardından şüpheli pakete fünye yerleştirerek patlattı. Paketin içerisinden lokum çıktı. Öte yandan burada bulunan bir kişi şüpheli paketten çıkan lokumlardan yedi.

Görüntü Dökümü:

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Ek Görüntü//

-Bomba İmha uzmanının paket fünye yerleştirmesi

-Şüpheli paketi patlatması

-Paketten çıkan lokumlar

-Bir kişinin lokumları yemesi

Geçilen Görüntü//

-Olay yeri

-Şüpheli paket

-Özel harekat polisleri

Kaynak: DHA