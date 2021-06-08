EYÜPSULTAN'DA TAKSİ ŞOFÖRÜ KÖPEĞİ EZİP KAÇTI

(Ek bilgi ve görüntülerle) EYÜPSULTAN'DA TAKSİ ŞOFÖRÜ KÖPEĞİ EZİP KAÇTIYavrumuz gibi seviyorduk. Çok üzgünüzHasan YILDIRIM- Özgür EREN EYÜPSULTAN'da siteye giriş yapan taksi şoförü, yolda yatan Bulut isimli köpeği ezerek kaçtı.

(Ek bilgi ve görüntülerle) EYÜPSULTAN'DA TAKSİ ŞOFÖRÜ KÖPEĞİ EZİP KAÇTI

Yavrumuz gibi seviyorduk. Çok üzgünüz

Hasan YILDIRIM- Özgür EREN EYÜPSULTAN'da siteye giriş yapan taksi şoförü, yolda yatan Bulut isimli köpeği ezerek kaçtı. Köpeğin ezilme anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Site sakini Biz onu yavrumuz gibi seviyorduk. Çok üzgünüz dedi.

Olay, Eyüpsultan Emniyettepe Mahallesi'nde dün 14.45'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, siteye giriş yapan taksi şoförü, yolda yatan Bulut isimli köpeği ezdi. Geri gelen sürücü bir daha köpeğin üzerinden geçti. Kısa bir süre duraklayan taksici daha sonra durmayarak ilerledi.

KÖPEĞİN EZİLMESİ KAMERADA

Bulut isimli köpeğin ezilme anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, site kapısının açılmasıyla taksinin siteye girmesi ve yerde yata köpeği ezmesi görülüyor. Bir süre bekleyen sürücü daha sonra arabadan inmeden yoluna devam ediyor.

TAKSİ YERDE YATAN KÖPEĞİN ÜZERİNDEN GEÇİYOR

Site sakini Ahmet Özköse Köpeğimizin adı Bulut. 5-6 yıldır sitemizde. Çok sevimli bir köpekti. Sabah çıkarken ben köpeğin yemini vermiştim. Dün saat 02.30'da evden çocuklar aradı. 'Baba köpeğimize taksi çarptı' dediler. Sonra ben geldim. Güvenlik kamera kayıtlarını izledik. Taksi siteye girerken yerde yatan köpeğin üzerinden geçiyor. Gördü mü görmedi mi bilmiyorum ama araç girerken köpek yatıyor. O sırada üzerinden geçiyor. Taksiciden şikayetçi olduk ama olan köpeğimize oldu. Köpeği gömdük. Çok üzüldük. Ha hayvan ha insan. Orada bir insan da olabilirdi. Kapımızın önünde yemek kabı var. Özellikle trafikte araç kullananlar, insan olsun hayvan olsun hepsine dikkatli bir şekilde yaklaşmalarını istiyorum dedi.

KÖPEĞİN KİMSEYEB ZARARI YOKTU

Köpeği her gün elleriyle besleyen Neşe Sadıç Her zaman baktığımız, sevdiğimiz bir köpekti. 7 yıldır buradaydı. Bilerek yaptılarsa ne diyeyim. Ama hayvanın kimseye zararı yoktu. Biz onu yavrumuz gibi seviyorduk. Çok üzgünüz diye konuştu.

TAKSİ SÜRÜCÜSÜNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Köpeğin yerde yattığını gören site sakinleri güvenlik kamera görüntülerini izledi. Taksi sürücüsünün köpeği ezerek gittiğini görenler, taksinin plakasını belirledi. Köpeği ezen taksi sürücüsünden şikayetçi oldu. Hayatını kaybeden Bulut isimli köpek ise güvenlik görevlileri tarafından gömüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı