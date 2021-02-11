(Ek bilgi ve görüntülerle) ESENYURT'TA SAHTE MADENİ EURO BASAN DARPHANEYE BASKIN KAMERADA
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(Ek bilgi ve görüntülerle) ESENYURT'TA SAHTE MADENİ EURO BASAN DARPHANEYE BASKIN KAMERADA

11.02.2021 10:33 | Son Güncelleme: 11.02.2021 10:33
(Ek bilgi ve görüntülerle) ESENYURT'TA SAHTE MADENİ EURO BASAN DARPHANEYE BASKIN KAMERADA

Esenyurt'ta, Almanya'ya götürülmek üzere bir metal geri dönüşüm atölyesinde sahte madeni Euro basan 5 kişi gözaltına alındı.

Esenyurt'ta, Almanya'ya götürülmek üzere bir metal geri dönüşüm atölyesinde sahte madeni Euro basan 5 kişi gözaltına alındı. Polisin operasyon anı kameraya yansırken, ele geçirilen malzemelerde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 aylık teknik takip sonucunda Esenyurt Sanayi Mahallesi'nde bulunan bir metal geri dönüşüm atölyesinde, sahte madeni para basıldığı bilgisine ulaştı. Polis ekipleri, harekete geçti. Atölyede sahte madeni para basan 5 kişi, 6 farklı ilçeye yapılan operasyonlarda gözaltına alındı. Atölyeye de baskın düzenleyen ekipler,  9 bin 200 adet göbek diye tabir edilen madeni paranın iç kısmı, 22 bin 900 adet madeni paranın dış halkası, bin 923 adet göbek ve halka kısmı oturtulmuş basımı yapılmamış madeni para, 600 adet basımı tamamlanmış piyasaya sürülmeye hazır madeni para, sahte madeni Euro üretiminde kullanılan çok sayıda makine, teçhizat ve baskı makinesi ele geçirdi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

ALMANYA'YA GÖTÜRÜLMEK ÜZERE YOLA ÇIKARKEN ELE GEÇİRİLDİ

Sahte madeni paralar da sevkiyat öncesinde yakalandı. Atölyede baskısı yapılmış paralar, çuvallara konularak Almanya'ya götürülmeden hemen önce ele geçirildi. Ayrıca göbek kısmı oturtulmuş, basıma hazır olan da paraların baskısı tamamlandıktan sonra Almanya'ya gönderileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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