Son dakika haberi | (Ek bilgi ve görüntülerle) Başakşehir'de ayakkabı imalathanesine uyuşturucu baskını kamerada: 4 gözaltı
Son dakika haberleri... BAŞAKŞEHİR'de, ayakkabı imalathanesine düzenlenen operasyonda 6 kilo 140 gram uyuşturucu hap ile 55 kilo uyuşturucu ham maddesi ele geçirilirken, 2'si yabancı uyruklu olmak üzere 4 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Başakşehir'de bulunan Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi'ndeki bir adreste uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ayakkabı imalathanesine yapılan baskında 6 kilo 140 gram ecstasy hap, 55 kilo uyuşturucu ham maddesi, 5 adet hassas terazi, 1 adet kurutma fırını, 1 adet karıştırıcı, 2 adet vakumlama makinası, 100 gram sentetik kannaboid ham maddesi ve 1 kilo 80 gram yeşil skunk ele geçirildi. Operasyonda 2'si yabancı uyruklu olmak üzere 4 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler Vatan Caddesi'nde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Ele geçirilen uyuşturucu madde yapımından kullanılan malzemeler ile uyuşturucular İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı