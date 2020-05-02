(Ek bilgi ve görüntülerle) BAHÇELİEVLER'DE CAMDAN BAKAN SURİYELİ KIZ BAŞINA İSABET EDEN KURŞUNLA...
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(Ek bilgi ve görüntülerle) BAHÇELİEVLER'DE CAMDAN BAKAN SURİYELİ KIZ BAŞINA İSABET EDEN KURŞUNLA...

(Ek bilgi ve görüntülerle) BAHÇELİEVLER'DE CAMDAN BAKAN SURİYELİ KIZ BAŞINA İSABET EDEN KURŞUNLA...
02.05.2020 19:46 | Son Güncelleme: 02.05.2020 19:46

Şahin BOZKURT / BAHÇELİEVLER'de Suriye uyruklu kız çocuğu camdan bakarken başına isabet eden kurşunla hayatını kaybetti.

Şahin BOZKURT/ BAHÇELİEVLER'de Suriye uyruklu kız çocuğu camdan bakarken başına isabet eden kurşunla hayatını kaybetti. Olayla ilgili 10 şüpheli gözaltına alınırken, 2 firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Olay, 30 Nisan Perşembe günü Bahçelievler, Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Çayırlı Sokakta iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Suriye uyruklu Rama Korbalı camından bakarken, başına kurşun isabet etti. Küçük kız hayatını kaybetti. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, Esenyurt'ta 3 adet silahla birlikte 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Firari oldukları belirtilen 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

"SANKİ HİÇ ÇOCUKLAR YOKMUŞ GİBİ..."

Küçük kızın abisi Beşar Muhammed Korbalı,"Ben öbür camdan baktım. Orada bir kişi duruyordu elinde silah vardı. Küfür ederek ateş açtı. Sanki hiç çocuklar yokmuş gibi. Tam iftar zamanında. İki, üç otomobil geçerken ateş açtı. Parkta da dört, beş kişi vardı." dedi.

BABA: PENCEREYE YAKLAŞIR YAKLAŞMAZ GERİYE DÜŞTÜBaba Mohamad Korbalı ise, "Biz evimizde oturuyorduk sesi duyunca çıktık. Bizim kız yemek hazırlarken pencereye geldi. Pencereye yaklaşır yaklaşmaz geriye düştü. Ağabeyleri yanında bağırmaya başladı. Öteki odadan geldik baktık ki kız kanlar içinde. Kurşun alnından girmiş arkadan çıkmış. Aşağıya indirdik hastaneye götürdük." diye konuştu. 

KIZININ HAYATINI KAYBETTİĞİ CAMDA GÖZYAŞI DÖKTÜ

Öte yandan anne Hatice Muhammed kızının hayatını kaybettiği camdan bakarak gözyaşı döktü

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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